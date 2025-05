Trump et le Moyen-Orient à l'avant-scène des prix Pulitzer

La tentative d'assassinat de Donald Trump et les ravages des guerres au Soudan et à Gaza ont dominé les prix Pulitzer, récompenses annuelles de la presse et de la littérature américaines remises lundi par l'université Columbia à New York.

Plus prestigieuses récompenses du journalisme américain, les prix Pulitzer ont récompensé le travail des équipes du Washington Post pour leur couverture « lumineuse et dans l'urgence » de la tentative d'assassinat de Donald Trump le 13 juillet dernier lors d'un meeting en Pennsylvanie. Les images de Donald Trump, blessé à l'oreille, du sang coulant sur le visage et le poing levé, avaient fait le tour du monde. Le comité des Pulitzer a salué le « récit détaillé » et la « fine analyse » par le Post de cet événement survenu en pleine campagne présidentielle, remportée par le républicain.

La question du droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), au coeur de la campagne américaine, a valu au média ProPublica le Pulitzer pour le journalisme de service public. ProPublica avait fait état en septembre du décès d'une femme de 28 ans, Amber Thurman, dans un hôpital en Géorgie en août 2022, l'imputant à un défaut de soins causé par les lois restrictives sur l'avortement dans cet Etat. La candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, a déploré la mort d'Amber Thurman, incriminant le recul des droits des femmes orchestré par Donald Trump.

Toujours aux Etats-Unis, l'agence de presse Reuters a remporté la mise dans la catégorie de « journalisme d'enquête » pour son travail « audacieux » sur les lois « laxistes » ayant permis au fentanyl, un puissant opioïde de synthèse, responsable de très nombreuses overdoses en sol nord-américain, de se vendre à prix modique.

Dans les arts, l'auteur Percival Everett a remporté le Pulitzer pour le meilleur roman avec « James », oeuvre qui revient sur le classique « Les aventures de Huckleberry Finn » de Mark Twain pour « illustrer l'absurdité de la suprématie raciale », selon le comité.

« Espoir » et « humanité »

Dans la catégorie meilleur reportage international, le comité a récompensé le travail du New York Times et de son reporter Declan Walsh pour leur couverture du conflit sanglant au Soudan, notamment sur le commerce illicite de l'or et des tractations régionales au coeur des affrontements locaux.

Les Pulitzer sont chapeautés par l'université Columbia, épicentre des manifestations propalestiniennes sur les campus américains mais aujourd'hui en pleine controverse à la suite de l'arrestation d'étudiants étrangers, qui avaient participé aux manifestations contre la guerre à Gaza et font face à des menaces d'expulsion du pays.

Le comité des Pulitzer a récompensé le poète palestinien originaire de Gaza, Mosab Abu Toha, dans la catégorie commentaire pour des textes publiés dans le magazine New Yorker sur le « carnage physique et émotif à Gaza ».

Ces textes, souligne le comité, combinent « reportage de fond et mémoire intime » et témoignent ainsi de « l'expérience des Palestiniens » dans la dernière année et demie de bombardements.

« Je viens de remporter le prix Pulitzer dans la catégorie +commentaires+. Que cela amène l'espoir, que cela devienne un conte », a commenté Mosab Abu Toha sur les réseaux sociaux, citant ainsi les derniers mots de « If I must die » (Si je dois mourir), poème de l'auteur palestinien Refaat Alareer, son grand ami, tué en décembre 2023 dans une frappe israélienne à Gaza.

Les photographes palestiniens de l'Agence France-Presse (AFP) ont été finalistes dans la catégorie photographie de « Breaking News » pour des « images puissantes » qui témoignent de « l'humanité de la population de Gaza au milieu des destructions et des pertes à grande échelle ».

Le photographe du New York Times Doug Mills a remporté la mise dans cette catégorie pour ses photos de la tentative d'assassinat de Donald Trump, dont une image d'une balle qui siffle dans les airs alors que le candidat, devenu depuis président, parle à la foule.