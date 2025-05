Élections municipales dans le Mont-Liban : le taux de participation dépasse les 10 % ; plusieurs infractions signalées dans des bureaux de vote | En direct

Michel Sleiman appelle à "profiter des vents du changement"

L'ancien président Michel Sleiman a déclaré que ce jour d'élections était "l'occasion pour les citoyens de lancer le véritable processus de réforme en votant pour les conseils municipaux et les moukhtars et, ce, en prélude à l'adoption de la décentralisation basée sur le principe que le peuple est la source de l'autorité". Et d'ajouter : "La reddition de comptes et le changement sont un devoir pour chaque citoyen une fois derrière le rideau de l’isoloir. L’occasion est propice à l’échelle nationale et dans le cadre de la nouvelle ère – profitons des vents du changement et réfléchissons avant de voter, car réfléchir après ne sert plus à rien". "Aujourd’hui, c’est le commencement", a-t-il conclu.

M. Sleiman soutien, dans son village de Amchit, la liste de "l'espoir", qui fait face à une liste soutenue par les Forces libanaises et le Courant patriotique libre.