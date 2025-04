Municipales : les batailles à suivre au Mont-Liban

Plus de neuf ans après les dernières élections, presque 900 000 Libanais inscrits au Mont-Liban se rendront aux urnes dimanche pour élire leurs conseils municipaux. Au total, 277 localités, réparties entre les cazas de Jbeil, Kesrouan, Baabda, Metn, Aley et Chouf, sont concernées, sans compter les 53 conseils municipaux déjà élus d’office. Dans la plupart des cas, la compétition est dictée par des considérations d’ordre familial ou strictement locales. Toutefois, la politique prend parfois le dessus, notamment dans le contexte actuel de polarisation accrue autour du Hezbollah et ses armes. À l’approche du scrutin, L’Orient-Le Jour fait une sélection des principales batailles à suivre ce dimanche. Une intense compétition chez les chrétiens...La compétition interchrétienne sera l’un des enjeux...

