La LADE dénombre 838 violations lors des élections au Mont-Liban

Dans un rapport publié lundi, l'Association libanaise pour la démocratie des élections (LADE) dit avoir constaté 838 violations ayant eu lieu au premier tour des municipales organisées dimanche dans le Mont-Liban. La LADE, qui avait déployé des dizaines d'observateurs dans les bureaux de vote des six cazas du mohafazat du Mont-Liban (Jbeil, Kesrouan, Metn, Baabda, Aley, Chouf), dénonce notamment « des lacunes dans les organes électoraux et des violations du silence électoral et du secret du vote malgré la bonne organisation ».

Parmi les violations dénombrées par la LADE, des retards dans l’ouverture de plusieurs bureaux, des isoloirs dont l'installation ne garantissait pas la confidentialité du vote, des problèmes d'accès pour les personnes en situation de handicap et « un cas grave dans lequel un délégué d'une liste a pris la place du président du bureau à Haret Hreik », dans la banlieue-sud de Beyrouth.

« La LADE a enregistré des violations flagrantes du silence électoral par de nombreux médias, en particulier les médias audiovisuels, qui ont diffusé des déclarations de responsables politiques et de partis pendant le jour du scrutin, ainsi que des questions posées aux candidats et même aux électeurs sur leurs choix électoraux, ce qui constitue une forme de propagande électorale », indique l'association.

« Au niveau logistique, le manque de préparation et de formation a retardé l'ouverture d'un certain nombre de bureaux de vote, (...) certaines urnes n'étaient pas scellées à la cire rouge (...) Il y a également eu des cas de chaos et d'altercations à l'intérieur et autour des centres de vote, qui ont forcé les forces de sécurité à intervenir, et dans certains cas ont conduit à la suspension du processus électoral pendant environ une demi-heure », indique le texte.

D'autre part, la LADE a une fois de plus observé que la plupart des centres de vote n'étaient pas prêts à accueillir les électeurs handicapés et les personnes âgées, un problème récurrent qui a toujours accompagné les élections précédentes, indiquant « un manque de planification sérieuse pour assurer l'inclusivité des élections ».

La LADE dit avoir déployé sur le terrain 300 observateurs et contrôleurs, répartis entre 200 observateurs et contrôleurs fixes dans les bureaux de vote et les centres, et 100 autres qui se sont déplacés entre les centres, en plus des équipes de nuit dédiées au contrôle du travail des comités d'enregistrement après la fermeture des urnes.

La première étape des élections municipales s'est déroulée dimanche dans le Mont-Liban, dans les cazas de Baabda, Aley, Chouf, Metn-nord, Kesrouan et Jbeil. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19 heures, et le dépouillement des voix a commencé aussitôt.

La suite des municipales se tiendra dimanche 11 au Liban-Nord, le 18 dans la Békaa et à Beyrouth et le samedi 24 (le dimanche 25 étant férié pour l'anniversaire de la Libération) dans le Sud, où des villages entiers ont été dévastés par la dernière guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne et où un cessez-le-feu fragile a été décrété le 27 novembre dernier.