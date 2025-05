Tout ce qu’il faut savoir sur les municipales et le scrutin de dimanche dans le Mont-Liban

Comme vous le savez probablement maintenant, le coup d'envoi des élections municipales sera donné le 4 mai avec le scrutin prévu dans le Mont-Liban.

Les personnes originaires de cette région sont appelées à se rendre dans les bureaux de vote pour élire les conseils municipaux de leurs villages, localités ou villes. Et ce n'est pas rien, car ce ne seront que les septièmes élections municipales organisées au Liban en plus de 70 ans. Les précédentes ont eu lieu en 1952, 1963, 1998, 2004, 2010 et 2016. Le dernier scrutin remonte donc à 2016, et comme les conseils municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans, leur mandat aurait dû expirer en 2022. Mais à la place d’un nouveau scrutin, les mandats des conseils ont connu prorogation après prorogation, en grande partie à cause de l’effondrement financier de 2019, de l’explosion au port de Beyrouth en 2020 et du chaos administratif habituel au Liban.

1. En quoi consistent exactement les élections municipales et celles des moukhtars ?

Les élections municipales sont des scrutins locaux destinés à élire les membres des conseils municipaux, ainsi que les moukhtars (voir plus bas). Elles sont censées avoir lieu tous les six ans, si tout se passe comme prévu.

Un double scrutin aura donc lieu à travers tout le pays pendant quatre week-ends consécutifs en 2025. Le calendrier est le suivant :

4 mai : Mont-Liban

11 mai : Liban-Nord

18 mai : Beyrouth et la Békaa

2. Que faut-il savoir sur le scrutin dans le Mont-Liban ?

Ce dimanche, ce sont donc les électeurs originaires du Mont-Liban qui sont appelés à se rendre dans leurs villages et villes d'origine. Voici quelques faits et chiffres à retenir concernant cette journée de vote.

- Le Mont-Liban comprend six cazas : Jbeil, Kesrouan, Metn, Baabda, Chouf et Aley, dans lesquels 333 conseils municipaux seront élus.

- Le nombre de conseils municipaux pour chaque région se divise comme suit :

Jbeil : 40 conseils municipaux.

Kesrouan : 54 conseils municipaux.

Metn : 56 conseils municipaux.

Aley : 58 conseils municipaux.

Baabda : 49 conseils municipaux.



Chouf : 76 conseils municipaux.

- Les listes d'électeurs disponibles lors des législatives de 2022 permettent d'avoir un nombre d'électeurs par caza, qui doit être relativement le même que ceux attendus dimanche. Les électeurs se répartissent, selon ces chiffres, comme suit :

Jbeil : 85 684

Kesrouan : 96 420

Metn : 183 442

Baabda : 171 747

Aley : 133 940

Chouf : 212 512

3. Qui peut voter et comment ?

Le jour du vote, les électeurs déposent deux bulletins dans l’urne :

Un bulletin pour le conseil municipal, un organe chargé de la gouvernance locale, des services publics et du développement d’une ville ou d’un village. Ce conseil élit ensuite un président (maire) et un vice-président parmi ses membres, qui détiennent le pouvoir exécutif.

Un autre bulletin pour élire un ou une moukhtar – un responsable local chargé de délivrer des documents civils comme les certificats de naissance et de décès, et d’aider les résidents à obtenir leurs papiers d’identité et passeport.

Pour voter, vous devez être un(e) citoyen(ne) libanais(e) âgé(e) d’au moins 21 ans à la fin du mois de janvier de l’année électorale, et inscrit(e) sur la liste électorale nationale, la même que celle des élections législatives.

Si vous êtes électeur dans le Mont-Liban et n'êtes pas sûr de la localisation de votre bureau de vote, vous pouvez le retrouver, en fonction de votre numéro de registre, dans la liste disponible sur ce document publié par le ministère de l'Intérieur, ou bien en remplissant ce formulaire.

4. Quel est le système de vote utilisé ?

En termes simples, les élections municipales utilisent un mode de scrutin majoritaire à un tour, qui fait que « le gagnant rafle la mise » (basé sur la loi municipale de 1977), sans quotas confessionnels fixés par la loi. Ce mode de scrutin est le même cette année qu’en 2016.

Voici comment cela fonctionne :

Les électeurs ne sont pas limités aux listes fermées (vous n’êtes pas obligé de voter pour toute la liste telle qu’elle est), ni au vote préférentiel (comme pour les législatives).

Vous pouvez voter pour un, deux, plusieurs candidats, ou une liste entière, et même barrer des noms ou rayer une liste entière.

Les candidats qui obtiennent le plus de voix sont élus. Tout simplement.

Les Libanais résidant à l’étranger et membres de la diaspora ne peuvent pas voter (contrairement aux élections législatives).

5. Pourquoi ces élections municipales sont-elles importantes aujourd’hui ?

— Quid du conseil municipal de Beyrouth

À Beyrouth, le conseil municipal de 24 membres suit depuis 1998 une formule non écrite de 12 chrétiens / 12 musulmans – Cette répartition confessionnelle n’est pas inscrite dans la loi, mais est respectée au niveau politique.

Toutefois cette année, avec le retrait de la vie politique de Saad Hariri, l’ex-Premier ministre qui était la principale figure sunnite, et l’absence claire d’un bloc sunnite unifié au Parlement pour fédérer cette communauté, les partis chrétiens craignent une rupture de l’équilibre tacite au conseil municipal. Une appréhension expliquée notamment par le fait que les sunnites sont le groupe électoral le plus nombreux à Beyrouth, dans un système de bulletins ouverts permettant aux électeurs de panacher les votes pour les candidats sur plusieurs listes. Face à cette situation, certains députés ont proposé des réformes.

— Que sont les mégacentres de vote ?

Comme pour les élections législatives, les électeurs doivent voter dans la localité où ils sont inscrits, et qui n’est pas nécessairement leur lieu de résidence. Cette exigence a alimenté les appels à la création de mégacentres – de grands bureaux de vote situés dans les principales villes, permettant aux électeurs de voter sans avoir à retourner dans leur ville ou village natal.

— L’élection d’office

