Municipales dans le Mont-Liban : retrouvez ici les premiers résultats disponibles

Au terme d’une première journée de vote dans le cadre des élections municipales au Liban, attendues depuis 2022, et qui s’est déroulée relativement sans anicroche dans le Mont-Liban, retrouvez ci-dessous les premiers résultats disponibles, par caza. Pour rappel, le scrutin a eu lieu dans les six cazas du mohafazat du Mont-Liban : Jbeil, Kesrouan, Metn, Baabda, Aley et le Chouf, où 333 conseils municipaux doivent être élus. Soixante-huit d’entre eux ayant été élus d’office à la fin de la période de dépôt des candidatures, faute de candidats rivaux.

Dans le caza de Jbeil : Quarante conseils municipaux doivent être élus. Les résultats sont disponibles pour les localités suivantes : – La liste « Jbeil plus belle » (Forces libanaises et alliés) a remporté l’ensemble des 18 sièges du conseil municipal de la ville de Jbeil, selon nos informations. Cette liste, parrainée par le député Ziad Hawat, a obtenu 1 700 voix contre 700 pour la liste adverse, « La décision de Jbeil », soutenue par le CPL et dirigée par les ingénieurs Fadi Saad et Fadi Saliba. – La liste « Kartaba mérite », conduite par Fadi Martinos, président de l’Union des municipalités de Jbeil et président sortant du conseil municipal de la localité, a remporté les élections.

Dans le Kesrouan : Cinquante-quatre conseils municipaux doivent être élus. Les résultats sont disponibles pour les localités suivantes : – La machine électorale de Farid Haykal el-Khazen a revendiqué la victoire de la liste « La Renaissance de Jounieh », qui aurait remporté les 18 sièges du conseil municipal. Dirigée par Fayçal Frem, cette liste est soutenue par les Forces libanaises, les Kataëb, ainsi que par trois figures politiques majeures de la région : les députés Neemat Frem, Farid el-Khazen et l’ancien député Mansour el-Bone. La liste « Notre Jounieh », dirigée par Silvio Chiha, s’est donc inclinée. – À Aramoun, la liste municipale dirigée par Sakher Azar, soutenue par les Forces libanaises, a remporté les élections.

Dans le Metn : Cinquante-six conseils municipaux doivent être élus. Les résultats sont disponibles pour les localités suivantes :

– À Dbayé, la liste dirigée par Nabih Tohmé et soutenue par les Kataëb et les Forces libanaises a remporté les élections municipales. – La municipalité de Jdeidé-Bauchriyé-Sed el-Bauchriyé (la plus grande de la région) a, selon les résultats préliminaires, été remportée par la coalition « Il est temps », soutenue par les FL et les Kataëb, ainsi que le député Ibrahim Kanaan (ancien CPL) auxquels le Tachnag arménien s’est joint. – Les Kataëb ont annoncé que leur liste a remporté les élections municipales dans leur fief de Bickfaya. Nicole Gemayel devient ainsi présidente du conseil municipal et pourrait briguer la présidence de l’Union des municipalités du Metn. – La liste menée par Antoun Chakhtoura a remporté les élections à Dekouané. – La liste soutenue par l’ancien ministre Élias Murr a remporté les élections municipales à Zalka et Bteghrine. – La liste soutenue par le Courant patriotique libre a remporté les élections à Mansouriyé.

Dans le caza de Baabda : Cinquante-huit conseils municipaux doivent être élus.

– À Haret Hreik, la liste de moukhtars « Rassemblement des familles de Haret Hreik », soutenue par le député Alain Aoun, a remporté les élections face aux candidats du Courant patriotique libre, selon la chaîne MTV. – À Hadeth, dans un scrutin annoncé comme serré, la liste dirigée par le président sortant du conseil municipal, Georges Aoun, soutenu par le Courant patriotique libre, a raflé les 18 sièges face à la liste appuyée par les Forces libanaises. Le CPL remporte aussi Ras el-Harf. – À Hazmieh, la liste « Le Dialogue et la décision », dirigée par Jean Asmar, soutenue par les Kataëb et les Forces libanaises, a remporté les élections. M. Asmar a annoncé dans un entretien avec la chaîne al-Jadeed avoir remporté 80 % des voix. Dans le caza de Aley : Quarante-neuf conseils municipaux doivent être élus.

– À Souk el-Gharb, la machine électorale du Courant patriotique libre annonce la victoire de la liste qu’elle soutenait. Dans le Chouf : Soixante-seize conseils municipaux doivent être élus. - La liste des moukhtars « Deir el-Qamar nous unit » a remporté les élections, selon nos informations. Cette liste est soutenue par les Forces libanaises, l'ancien ministre Nagi Boustani et des familles de Deir el-Qamar. En ce qui concerne le conseil municipal, une seule des dix-huit urnes a déjà été dépouillée. - La liste « Notre village mérite », conduite par Fadi Mahmoud, a remporté les élections municipales à Barouk, face à celle de César Mahmoud, soutenue par le Parti socialiste progressiste, rapportent plusieurs médias locaux. - La liste « Beiteddine nous unit », dirigée par Abdo Karam, a raflé tous les sièges municipaux à Beiteddine. - A Joun, la liste soutenue par le mouvement Amal et le Hezbollah remporte l'élection face à celle appuyée par les Forces libanaises, le Courant patriotique libre, le Parti communiste et plusieurs indépendants, rapporte la LBCI.

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Au terme d’une première journée de vote dans le cadre des élections municipales au Liban, attendues depuis 2022, et qui s’est déroulée relativement sans anicroche dans le Mont-Liban, retrouvez ci-dessous les premiers résultats disponibles, par caza. Pour rappel, le scrutin a eu lieu dans les six cazas du mohafazat du Mont-Liban : Jbeil, Kesrouan, Metn, Baabda, Aley et le Chouf, où 333 conseils municipaux doivent être élus. Soixante-huit d’entre eux ayant été élus d’office à la fin de la période de dépôt des candidatures, faute de candidats rivaux. Dans le caza de Jbeil :Quarante conseils municipaux doivent être élus. Les résultats sont disponibles pour les localités suivantes :– La liste « Jbeil plus belle » (Forces libanaises et alliés) a remporté l’ensemble des 18 sièges du conseil...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte