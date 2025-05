Une Libanaise sous les mers, un « Beirut Chocolate », une nuit avec Shéhérazade : découvrez notre Weekender

Dans Le Weekender, L'Orient-Le Jour vous propose une sélection d'articles traitant de culture, de lifestyle, de mode, de sujets sociétaux, à (re)lire durant le week-end. Pour faire une pause et tenter de déconnecter (un peu) de l’actualité chaude.

« Rattraper le temps perdu. » C’est de cette volonté qu’est née la stratégie « Leap » portée par Kamal Shehadi, le nouveau ministre d’État pour la Technologie de l'information et de l’intelligence artificielle. Leap, cela signifie « faire un bond ». L'idée ? Faire du Liban un hub régional de l'IA d'ici à cinq ans. Mais, dans un pays en crise, rythmé par les coupures d’électricité, où la connexion internet laisse à désirer, et qui n’est toujours pas passé à la numérisation de ses services, le scepticisme est de mise. On vérifie, avec Lyana Alameddine, si l’objectif du ministre est réaliste.

Surfant sur la buzz du « Dubai chocolate », cette tablette qui fait saliver tant de personnes à travers le monde, Philip Khoury a créé le « Beirut Chocolate ». À l’intérieur, on trouve autre chose que de la pistache ; de l’eau de fleur d’oranger, des amandes… et bien d’autres choses encore. Carla Henoud revient sur la lettre d’amour de ce Libanais de la diaspora à son pays d’origine.

Après avoir décroché en Arménie deux médailles, la première d’argent et l’autre de bronze, les 5 et 6 avril, la championne libanaise d’apnée Chloé Chalhoub revient pour Clara Busin sur ses victoires. Personnelles et sportives.

Reconnaissance populaire, rejet des élites… Trop enrobée puis trop fine, trop exubérante puis pas assez, Marianne James, comédienne moliérisée et jurée emblématique de la « Nouvelle Star », est revenue pour Karl Richa sur ses blessures et ce besoin vital de liberté sur scène.

Même quand le Liban est à l’arrêt, de la pandémie de Covid à la crise financière, en passant par l’accélération de la guerre qui a marqué la fin de l’année 2024... Caracalla continue de danser. Tantôt en Mille et une nuits, tantôt en Deux mille et une (Baalbeck, 2001), tantôt en une seule isolée des mille autres, Shéhérazade, divinité tutélaire de Caracalla, continue à inspirer à la troupe ses plus beaux tableaux. Fifi Abou Dib vous parle de ce spectacle très haut en couleur.

Invitée d’honneur de la cérémonie d’ouverture de la 8e édition du Festival des femmes du cinéma de Beyrouth dimanche soir, l’actrice égypto-tunisienne Hend Sabri a fait chavirer les cœurs d’un pays qui tarde à ré-accueillir les icônes étrangères. Karl Richa s’est entretenu avec elle, au Casino du Liban, entre deux selfies.

En fouillant dans ses archives, Georges Boustany a mis la main sur la photo la plus insolite de sa collection. Celle d’un jeune homme libanais sur une motocyclette avec sidecar à cabine, un engin rarissime. Il fait partie des quelques-uns qui ont déjà entendu le chant rauque des cylindres et deviné que l’avenir du monde serait moteur. Derrière cette photo jaunie, l’auteur devine ce frisson immense d'avoir un jour été libre comme un conquérant.