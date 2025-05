Au Liban, des mineurs à la fois victimes et auteurs d’une criminalité alarmante

Qu’ils soient auteur ou victime, les mineurs sont de plus en plus concernés par la criminalité au Liban, dans un contexte d’effondrement socio-économique qui se poursuit depuis 2019 et alors que le Liban sort d’une guerre dévastatrice de plus de 13 mois contre Israël. Un rapport publié le 13 avril par l’Union pour la protection de l’enfance au Liban (UPEL) dévoile des chiffres alarmants : en 2024, au moins 930 cas de violence subis par des mineurs et 780 délits commis par des enfants ont été recensés. Des données qui mettent en exergue l’ampleur des vulnérabilités auxquelles les enfants sont exposés. « Nous sommes face à un manque de protection et de guidance parentale », déplore Amira Succar, présidente de l’association.Quels sont les principaux crimes commis par des mineurs et desquels sont-ils...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte