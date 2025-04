Israël mène des frappes sur les environs de la région de Sahnaya, en Syrie | En direct

La Turquie appelle Israël à cesser ses frappes aériennes sur la Syrie

La Turquie a appelé Israël à "cesser ses frappes aériennes" sur la Syrie, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères.

"En cette période sensible pour la Syrie, le devoir de la communauté internationale est de contribuer à l'instauration de la sécurité et de la stabilité en Syrie. Dans ce contexte, Israël doit mettre fin à ses frappes aériennes qui nuisent aux efforts d'unité et d'intégrité" du pays, écrit le porte-parole du ministère Öncü Keçeli dans un communiqué.