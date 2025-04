Reconstruction : face aux exigences de la communauté internationale, le Hezbollah à court d’options

Ce n’est pas la première fois que le Hezbollah – qui a unilatéralement pris la décision d’ouvrir le « front de soutien » contre Israël en octobre 2023 – fait porter à l’État la responsabilité de la reconstruction. Sauf que lundi, le secrétaire général, Naïm Kassem, a fait un pas de plus, appelant l’État à puiser dans les « ressources internes » pour commencer ce chantier, voyant dans le délai que celui-ci prend une façon de « marginaliser » la communauté chiite. Or, à l’heure où la facture de la reconstruction est estimée à quelque 11 milliards de dollars, on voit mal les travaux commencer sans l’aide extérieure. Celle-ci est conditionnée par la communauté internationale à la mise sur pied des réformes, mais aussi – et surtout – au désarmement du Hezbollah. Si le président de la...

