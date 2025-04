Supervision du cessez-le-feu : le président du comité passe le flambeau au général Michael Leeney

Le président Joseph Aoun a reçu mercredi, en présence de l’ambassadrice des États-Unis Lisa Johnson, le président du comité de supervision du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, le général américain Jasper Jeffers, qui lui a présenté son successeur, le général de division Michael Leeney, selon un communiqué publié par Baabda.

« Le président Aoun a souligné la nécessité de renforcer le travail du (comité), de continuer à faire pression sur Israël pour qu’il cesse ses agressions, se retire des cinq collines qu’il occupe et libère les prisonniers libanais », a indiqué la présidence.

« Le chef de l’État a également affirmé que l’armée libanaise remplissait pleinement ses missions dans le Sud, en particulier au sud du Litani, où elle poursuit la saisie d’armes et de munitions, ainsi que le démantèlement des apparences armées », ajoute le communiqué publié sur X.

Après leur réunion à Baabda, les deux généraux et l’ambassadrice américaine se sont ensuite rendus à Aïn el-Tiné pour rencontrer le président du Parlement, Nabih Berry, puis à Yarzé pour une visite chez le commandant en chef de l’armée libanaise, Rodolphe Haykal. Il ont également fait un détour par le Grand sérail pour s'entretenir avec le Premier ministre Nawaf Salam.

« Je suis reconnaissant de l’opportunité de participer à une mission aussi importante, et je suis très optimiste quant à l’avenir. L’armée libanaise est reconnue pour son efficacité, et mes rencontres ont démontré son engagement à garantir la paix et la stabilité » a déclaré le nouvel arrivant, selon un communiqué publié dans l'après-midi par l'ambassade des Etats-Unis au Liban.

« Le général Leeney travaillera en étroite collaboration avec l’armée libanaise, la Finul, la France et la Commission technique militaire du Liban pour permettre à l’armée libanaise d’assurer pleinement la sécurité et la protection de la souveraineté du pays. Conscient de l’importance de la cessation des hostilités, le général Jeffers continuera de suivre la situation au Liban tout en assumant ses fonctions de commandant des forces américaines des opérations spéciales au Levant, dans le Golfe et en Asie centrale. » a ajouté l'ambassade.

Lors de la réunion à Aïn el-Tiné, Nabih Berry a critiqué « l’escalade des agressions et des violations israéliennes au quotidien, alors que le Liban respecte toutes les obligations qui lui incombent, tandis que la partie israélienne ne respecte pas le cessez-le-feu et n’a pas procédé au retrait des territoires qu’elle occupe toujours dans le Sud ».

Il a ajouté que « cette escalade dans l’agression et les violations israéliennes porte atteinte au processus de redressement de l’État, à sa stabilité, à ses réformes et à sa souveraineté », appelant les États-Unis à œuvrer pour contraindre Israël à appliquer immédiatement l’accord, qui vise à mettre en œuvre la résolution 1701 des Nations unies, adoptée en 2006 — un texte qui avait mis fin à la guerre de 2006 entre les deux mêmes belligérants, mais qui n’a jamais été pleinement mis en œuvre.

De son côté, le général Leeney a confirmé que « la commission commencera à tenir des réunions régulières et permanentes pour suivre l’évolution de la situation ».

Au Grand Sérail, le Premier ministre Nawaf Salam a tenu un discours similaire. « Le Liban respecte l’accord, et l’armée libanaise poursuit ses efforts pour étendre son déploiement et établir pleinement son autorité sur l’ensemble du territoire libanais », a-t-il déclaré, avant de dénoncer les violations israéliennes et de réclamer « la libération des prisonniers libanais ».

« Le retrait israélien constitue l’entrée en matière réelle pour renforcer l’autorité de l’État et la consolider, parallèlement aux mesures entreprises par le Liban pour renforcer les capacités de l’armée, en effectifs comme en matériel », a-t-il encore ajouté.





Passage au Koweït

Le général de division Michael Leeney, né en 1966 à Bridgeport, dans le Connecticut, a servi dans plusieurs branches de l'armée : l'infanterie, la division blindée et la défense antiaérienne, et a principalement évolué en Californie au cours de sa carrière. Il a également occupé le poste d'officier exécutant dans le bataillon des États-Unis (USBATT) déployé dans le cadre de la Force multinationale et observateurs (MFO) dans le Sinaï, en Égypte, ainsi que dans l'équipe de développement agroéconomique de la 40e Division d'infanterie (DI) à Kunar, en Afghanistan.

En 2011, Leeney prend le commandement du 1-143e FA à Walnut Creek. Puis, en 2013, il est nommé dans la 79e brigade. En août 2014, il devient chef d’état-major de la 40e DI, poste qu’il occupera jusqu'en mai 2018. Par la suite, il est déployé comme chef d’état-major du commandement Train, Advise and Assist South (TAAC-S) à Kandahar, en Afghanistan.

Après son retour en février 2019, il est nommé général adjoint chargé des opérations pour la 40e division. En mai 2022, il devient commandant de la 40e division, puis est déployé comme commandant de la Task Force Spartan au Camp Arifjan au Koweït, de juillet 2023 à mars 2024. En octobre 2024, il prend les fonctions de commandant adjoint du commandement central de l’armée américaine (US Army Central) et de la 3e armée.

Le comité de supervision du cessez-le-feu est entré en vigueur le 27 novembre dernier entre le Hezbollah et Israël et est composé de cinq membres. Il est coprésidé par la France et les États-Unis, et complété par le Liban, Israël et la Force intérimaire des Nations unies (Finul). Sa mission principale est de mettre en œuvre et de suivre le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, principalement de garantir le démantèlement des armes du Hezbollah au sud par le biais de l’armée libanaise.

Le cessez-le-feu a été entaché de nombreuses violations israéliennes, dont trois bombardements de la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne occupe toujours cinq sites dits stratégiques au Liban-Sud, alors qu'elle était supposée s'en retirer le 18 février. Dans un discours prononcé mercredi, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a répété que l'armée israélienne devait rester dans ce qu'il a qualifié de « zone tampon » entre le Liban et l'État hébreu.