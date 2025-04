« Accrochez-vous ! » : La sélection de Nicole Karkour

Chère lectrice, cher lecteur,

D’une nature optimiste, j’ai toujours pensé qu’ « après la pluie, le beau temps » et qu’« après la tempête, le calme »… Pourtant, ces dernières années, le Liban ne vivait qu’à l’heure de l’hiver : la pluie ne finissait pas de tomber et la tempête de gronder ! Et ma nature optimiste s’est simplement noyée !

Ce premier trimestre de 2025, je l’autorise un peu à sortir la tête de l’eau. Au fil de mes sorties, de mes discussions avec mes amis, deux courants s’imposent à moi :

Ceux qui ne croient pas que le Liban se remettra sur ses pieds un jour et deviendra un « pays souverain ».

Ceux qui s’accrochent aux quelques décisions et actions prises par le gouvernement ou résultant de pressions externes qui semblent indiquer que nous nous dirigeons petit à petit vers les réformes que nous souhaitons tous.

Où je me situe par rapport à ces deux courants ? Je m’accroche, évidemment !

Parce que si je ne m’accroche pas je coule pour de bon. Et je refuse que le désespoir devienne la norme.

Je m’accroche parce que ce pays, malgré tout ce qu’il nous fait endurer, continue de faire battre nos cœurs. Et peut-être qu’un jour, enfin, ce ne sera plus seulement « le calme après la tempête », mais un vrai printemps. Durable. Mérité. Libanais.

Cette semaine, je vous propose donc une sélection d’articles qui permettent de « s'accrocher », de voir ce qui bouge, aussi infime soit-il, et d’y puiser un peu de force.

Nicole Karkour

Directrice Marketing





Le Liban l'attendait, ses partenaires encore plus. Le 24 avril, le Parlement a adopté la première des réformes clés promises au FMI : la levée du secret bancaire, une des nombreuses promesses faites par le président Joseph Aoun après son élection. Adopté à 87 voix, le texte a notamment été enrichi de deux amendements de fond, qui élargissent sa portée. Explications avec Mounir Younès.

L'attaque est encore plus inédite que les deux premières qui avaient déjà touché la banlieue-sud de Beyrouth depuis la conclusion du cessez-le-feu. Car elle rappelle au Hezbollah, aussi bien qu'à l'Etat libanais, les règles du jeu. Soit : le désarmement au sud du Litani ne suffit pas, l'arsenal de la formation chiite doit être démantelé sur l'ensemble du territoire. Salah Hijazi vous aide à y voir plus clair dans le message politique derrière cette frappe.

« Rattraper le temps perdu. » C’est de cette volonté qu’est née la stratégie « Leap » portée par le nouveau ministre d’État pour la Technologie de l'information et de l’intelligence artificielle. Leap, cela signifie « faire un bond ». L'idée ? Faire du Liban un hub régional de l'IA d'ici à cinq ans. Mais, dans un pays en crise, rythmé par les coupures d’électricité, où la connexion internet laisse à désirer, et qui n’est toujours pas passé à la numérisation de ses services, le scepticisme est de mise. On vérifie, avec Lyana Alameddine, si l'objectif du ministre est bien réalisable.

Peu avant sa mort, le pape François lançait un ultime appel pour un nouveau cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages israéliens. Ce message s’inscrivait dans la continuité de plus de 10 ans d’engagement en faveur du dialogue interreligieux et des droits humains. Retour en images avec Laurent Selinder, et en cinq dates, sur sa relation au Moyen-Orient.

Après avoir décroché en Arménie deux médailles, la première d’argent et l’autre de bronze, les 5 et 6 avril, la championne libanaise d’apnée Chloé Chalhoub revient pour Clara Busin sur ses victoires. Personnelles et sportives.

Même quand le Liban est à l’arrêt, de la pandémie de Covid à la crise financière, en passant par l’accélération de la guerre qui a marqué la fin de l’année 2024... Caracalla continue de danser. Tantôt en Mille et une nuits, tantôt en Deux mille et une (Baalbeck, 2001), tantôt en une seule isolée des mille autres, Shéhérazade, divinité tutélaire de Caracalla, continue à inspirer à la troupe ses plus beaux tableaux. Fifi Abou Dib vous parle de ce spectacle très haut en couleurs.

Le ministre Joe Issa el-Khoury a récemment annoncé une nouvelle feuille de route, dont la mise en place commencerait prochainement, dans l’objectif de renforcer la sécurité alimentaire au Liban et d’augmenter les exportations de produits locaux, de sorte à réduire le déficit de la balance commerciale. Fouad Gemayel vous détaille le plan envisagé.

Une proposition de loi adoptée jeudi ouvre la voie à l’impression de billets de 500 000, d'un, deux et cinq millions de livres libanaises, et à l’émission de pièces de monnaie de 1 000, 5 000, 10 000 et 20 000 livres. Mais en ouvrant la voie à ces nouveaux billets, n’y a-t-il pas de risques d’aggravation de l’inflation ou de déstabilisation de la livre libanaise ? Eléments de réponse avec Fouad Gemayel.