Le Premier ministre pakistanais en Chine

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif est arrivé en Chine samedi, coup d'envoi d'une visite officielle de quatre jours à l'invitation du Premier ministre Li Qiang, a indiqué la presse d'État.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas encore confirmé si les deux dirigeants aborderont le conflit au Moyen-Orient, dans lequel le Pakistan et la Chine ont tous deux tenté de jouer un rôle de médiation. Un accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril a mis fin aux hostilités qui avaient commencé avec les frappes israélo-américaines contre l'Iran. Mais le président américain Donald Trump a averti mercredi que la fenêtre de la diplomatie était en train de se refermer.

Plus tôt dans la semaine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, avait simplement déclaré que des « questions d'intérêt commun » seraient abordées, ajoutant que la Chine travaillerait avec le Pakistan pour « apporter des contributions positives au rétablissement rapide de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient ». « La Chine soutient le Pakistan dans le rôle de médiation juste et équilibré qu’il joue pour promouvoir la paix et mettre fin à la guerre », a-t-il déclaré.

Le Pakistan s'est imposé comme un médiateur central entre les États-Unis et l'Iran, accueillant des pourparlers le mois dernier. Le chef de son armée, le maréchal Asim Munir, devait se rendre à Téhéran jeudi, ont indiqué les médias iraniens. La Chine a joué un rôle plus discret, en organisant des appels téléphoniques et des réunions avec des responsables des pays du Golfe concernés.

À la suite de discussions avec le président Xi à Pékin la semaine dernière, Donald Trump a déclaré à Fox News que le dirigeant chinois avait proposé l'aide de la Chine pour rouvrir le détroit d'Ormuz, la principale voie d'exportation d'hydrocarbures de la région, largement bloquée depuis le début de la guerre.