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Économie - Liban

La BDL ordonne aux banques d’autoriser les mères à ouvrir des comptes pour leurs enfants


Par Stephanie Bechara, le 23 mai 2026 à 14h43

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La BDL ordonne aux banques d’autoriser les mères à ouvrir des comptes pour leurs enfants

Le siège de la Banque du Liban à Hamra, le 22 août 2025. Photo d’archive P.H.B.

La Banque du Liban (BDL) a ordonné aux banques d’autoriser les mères à ouvrir des comptes pour leurs enfants mineurs, selon une circulaire publiée vendredi. La banque centrale a indiqué que cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts de la Commission nationale de la femme libanaise visant à autonomiser les femmes et à renforcer leur rôle dans la société.

Cette décision donnerait aux mères le droit exclusif d’opérer ces comptes jusqu’à ce que le mineur atteigne l’âge de 18 ans.

« En cas de décès de la mère ou de perte de sa capacité juridique, le père, en tant que tuteur légal, ne pourra pas opérer le compte sans l’autorisation du tribunal compétent », indique la circulaire.

Auparavant, cette prérogative était réservée aux pères, reflet des inégalités plus larges qui persistent dans le pays, où les femmes ne peuvent toujours pas transmettre la nationalité libanaise à leurs enfants.

La Banque du Liban (BDL) a ordonné aux banques d’autoriser les mères à ouvrir des comptes pour leurs enfants mineurs, selon une circulaire publiée vendredi. La banque centrale a indiqué que cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts de la Commission nationale de la femme libanaise visant à autonomiser les femmes et à renforcer leur rôle dans la société.Cette décision donnerait aux mères le droit exclusif d’opérer ces comptes jusqu’à ce que le mineur atteigne l’âge de 18 ans.« En cas de décès de la mère ou de perte de sa capacité juridique, le père, en tant que tuteur légal, ne pourra pas opérer le compte sans l’autorisation du tribunal compétent », indique la circulaire.Auparavant, cette prérogative était réservée aux pères, reflet des inégalités plus larges qui persistent dans le pays,...
commentaires (5)

Pourquoi se faire voler encore? ne mettez rien dans les banques....till they pay us all our money, and the LL in its value date of deposit. POINT.

Marie Claude

09 h 39, le 02 juin 2026

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Commentaires (5)

  • Pourquoi se faire voler encore? ne mettez rien dans les banques....till they pay us all our money, and the LL in its value date of deposit. POINT.

    Marie Claude

    09 h 39, le 02 juin 2026

  • Pauvres enfants, ils vont se faire voler comme nous. Un nouveau filon à exploiter pour ces banquiers-requins instiables. Même leurs propres enfants ne voudraient pas de comptes chez eux. Avec les frais de gestion qu’on fait payer aux déposants survivants , nos très chers banquiers coutent vraiment très cher.

    NG

    05 h 53, le 28 mai 2026

  • Décadence complète, vous ,vos banques!.... et nos droits de femmes remontent a 3000ans, espèces de ratés au pouvoir !!

    Marie Claude

    08 h 41, le 27 mai 2026

  • Comme ça ça leur fera plus de comptes à voler…

    Gros Gnon

    08 h 00, le 26 mai 2026

  • Seroeux? Mais qui va encore ouvrir un compte dans une banque libanaise?

    Avette

    08 h 37, le 25 mai 2026

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