La BDL ordonne aux banques d’autoriser les mères à ouvrir des comptes pour leurs enfants

La Banque du Liban (BDL) a ordonné aux banques d’autoriser les mères à ouvrir des comptes pour leurs enfants mineurs, selon une circulaire publiée vendredi. La banque centrale a indiqué que cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts de la Commission nationale de la femme libanaise visant à autonomiser les femmes et à renforcer leur rôle dans la société.

Cette décision donnerait aux mères le droit exclusif d’opérer ces comptes jusqu’à ce que le mineur atteigne l’âge de 18 ans.

« En cas de décès de la mère ou de perte de sa capacité juridique, le père, en tant que tuteur légal, ne pourra pas opérer le compte sans l’autorisation du tribunal compétent », indique la circulaire.

Auparavant, cette prérogative était réservée aux pères, reflet des inégalités plus larges qui persistent dans le pays, où les femmes ne peuvent toujours pas transmettre la nationalité libanaise à leurs enfants.