Dix Turcs membres présumés de l'EI appréhendés en Syrie

Dix Turcs membres présumés du groupe jihadiste Etat islamique (EI) ont été appréhendés en Syrie lors d'une opération conjointe des services de renseignement turc et syrien, ont rapporté samedi les médias officiels turcs.

Selon l'agence de presse Anadolu et la chaîne de télévision étatique TRT, neuf de ces dix suspects visés par des notices rouges d'Interpol ont été conduits en Turquie. L'un d'eux est soupçonné d'être lié aux auteurs d'un attentat perpétré devant la gare d'Ankara fin 2015 qui avait fait plus de 100 morts.

Deux autres sont accusés d'avoir planifié ou participé à des attaques contre des soldats turcs déployés dans le nord de la Syrie.

Les dix suspects avaient rejoint le groupe EI en Syrie entre 2014 et 2017, selon les médias officiels turcs qui n'ont pas précisé où et quand ils ont été arrêtés.