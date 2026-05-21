Meta licencie ou réaffecte près de 15 000 salariés

Meta a commencé mercredi à mettre en oeuvre le licenciement annoncé d'environ 8 000 salariés, près de 10 % de ses effectifs mondiaux, alors que son patron Mark Zuckerberg cherche à réorienter les ressources du groupe vers une ambitieuse feuille de route dans l'intelligence artificielle.

Les notifications ont commencé à être envoyées aux premières heures de la matinée, les salariés basés à Singapour figurant parmi les premiers informés, selon Bloomberg. Dans la cité-État du lion, des courriels ont été envoyés à 4 heures du matin, heure locale, aux employés concernés, rapporte l'AFP. Les salariés au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs ont été informés tôt mercredi matin dans leurs fuseaux horaires respectifs, a précisé le New York Times (NYT).

Le quotidien amérciain ajoute que de nombreux employés ont commencé à s’échanger des messages empreints de gravité à distance et ont consulté l’annuaire interne pour comprendre qui, au sein de leurs équipes, avait été licencié. Sur les forums internes de Meta, des centaines de personnes ont réagi aux licenciements avec des émojis de salade, une manière détournée de dire « salut ». Au moins une personne recrutée au cours du mois écoulé a été licenciée, ont encore indiqué au NYT deux sources au fait des suppressions de postes.

Toujours selon le quotidien, les bureaux de Meta étaient en grande partie vides mercredi, après que Janelle Gale, la responsable des ressources humaines de l’entreprise, a indiqué cette semaine aux employés qu’ils devaient travailler depuis leur domicile. Sur les murs des bureaux, des affiches appelant à une pétition contre le nouveau programme de Meta visant à suivre les données des employés pour l’entraînement de l’intelligence artificielle étaient visibles, ont encore indiqué huit employés de Meta au NYT.

Certains salariés ont même récupéré dans les bureaux des snacks gratuits et des chargeurs d’ordinateurs portables lundi, au cas où ils n’auraient plus de poste d’ici la fin de la semaine, ont ajouté ces employés, qui ont refusé d’être identifiés par crainte de représailles.

Recrutements annulés

Outre ces licenciements, le groupe propriétaire de Facebook, WhatsApp et Instagram avait indiqué en avril qu'il renonçait à recruter 6 000 personnes et réaffectait 7 000 autres salariés vers des postes en lien avec l'intégration de l'IA dans les processus de travail.

Dans une note adressée mercredi aux salariés, publiée par Business Insider, Mark Zuckerberg a remercié les employés sur le départ et cherché à rassurer ceux qui restent. « Il est toujours triste de dire au revoir à des personnes qui ont contribué à notre mission et à la construction de cette entreprise », a-t-il écrit. « J'en ressens le poids. » Mark Zuckerberg a déclaré ne pas s'attendre à d'autres licenciements à l'échelle du groupe cette année et a reconnu que l'entreprise avait été défaillante dans sa communication interne.

Le fondateur de Facebook s'est montré optimiste sur la trajectoire de l'entreprise, affirmant que Meta était « l'une des rares entreprises en mesure de contribuer à définir l'avenir ». Il a réitéré son objectif de fournir une « superintelligence personnelle » (la terminologie maison de Meta pour désigner une IA sur-mesure qui surpasserait l'intelligence humaine) aux utilisateurs du monde entier.

Cette restructuration constitue la plus vaste vague de suppressions de postes à l'échelle du groupe depuis la campagne dite de « l'année de l'efficacité » lancée par Mark Zuckerberg en 2022-2023, qui avait abouti à la suppression d'environ 21 000 postes.

Cette décision intervient alors que Meta accroît massivement ses dépenses dans les infrastructures d'IA, de l'achat des puces à la construction de centre de données géants et des centrales électriques pour les alimenter. Le groupe a relevé fin avril sa prévision d'investissements pour 2026, désormais attendus entre 125 et 145 milliards de dollars, soit près du double de ses dépenses de 2025.