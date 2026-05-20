Vingt-deux millions de dollars de dons et prêts aux supermarchés Spinneys pour des « projets de développement durable »

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé mardi l’octroi d’un financement de 22 millions de dollars, majoritairement sous forme de prêts, aux supermarchés Spinneys au Liban afin de soutenir des projets de développement durable. Ces projets incluent des mesures d’efficacité énergétique et l’expansion de ses activités de distribution, dans un contexte décrit comme marqué par « une incertitude économique accrue et un environnement régional hautement volatile ».

Dans un communiqué transmis à L'Orient-Le Jour mercredi, l’annonce précise que le financement comprend un prêt de 20,5 millions de dollars et une subvention de 1,5 million de dollars soutenue par l’Union européenne.

Selon la BERD, une partie de ces fonds servira à améliorer l’efficacité énergétique dans les magasins Spinneys existants et à venir, avec un projet visant à réduire les émissions de carbone et à diminuer de 25 % l’utilisation de sacs plastiques grâce à l’introduction de sacs entièrement recyclables. Spinneys a, ces dernières années, lancé des initiatives visant à réduire les plastiques à usage unique, à améliorer les emballages recyclables et à renforcer la gestion des déchets ainsi que l’efficacité énergétique sur l’ensemble de ses opérations au Liban ».

Le financement permettra également de soutenir « l’expansion du réseau de magasins et de la capacité de production de Spinneys, notamment une ligne de production de snacks frais, tandis que des programmes de formation supplémentaires porteront sur les compétences en vente au détail, mais aussi dans les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle ».

Depuis le début de ses opérations au Liban, la BERD a investi plus de 864 millions d’euros dans le pays, se concentrant sur la compétitivité du secteur privé, le financement du commerce, l’énergie durable et les services publics, selon le communiqué.