L’aventure Daniel Jade à Roland-Garros s’arrête au 2ᵉ tour des qualifications

La marche était encore un peu haute pour Daniel Jade. Après avoir fait sensation au tour précédent pour son tout premier match en qualifications d’un Grand Chelem, le jeune Libano-Français n’a pas réitéré l’exploit mercredi sur la terre battue de Roland-Garros, où il s’est incliné 6-3/6-3 face au Danois August Holmgren, lors du deuxième tour des qualifications du majeur parisien.

La frustration était visible sur le visage du joueur de 17 ans à sa sortie du terrain, déçu de n'être pas parvenu à répéter sa solide performance de l'avant-veille, lorsqu'il avait dominé avec la manière le Britannique Daniel Evans (6-4/6-4) ex-21e joueur mondial.

De retour sur un court n° 14 aux tribunes une nouvelle fois bien garnies, Daniel Jade (1 447ᵉ au classement ATP) n'a jamais trouvé la solution pour contrer le service surpuissant de son adversaire (167ᵉ) et imposer son rythme en fond de court, où il a souvent su tirer son épingle du jeu.

Après avoir assuré ses deux premières mises en jeu, le Libanais concède le break sur la troisième (3-2) avant de progressivement plier face aux aces et aux services gagnants du Danois d'1,88 m. Alternant entre fulgurances et fautes directes, Daniel Jade lutte pendant près d'un quart d'heure pour rester en vie dans la première manche à 5-3 contre lui. Mais après avoir effacé deux premières balles de set, il finit par craquer sur la troisième (6-3).

Avec le soutien bruyant du public, le natif de Beyrouth reste accrocheur au début de la deuxième manche (2-2) avant de céder à nouveau son service et de subir la loi du Danois, plus en réussite et intraitable sur ses mises en jeu. Après avoir concédé trois jeux d’affilée (5-2), le Normand d'adoption n'abdique pas et efface une première balle de match au jeu suivant (5-3). Mais la deuxième sera la bonne pour August Holmgren, qui s'impose sans trembler sur le même score qu'au premier set après un plus d'une heure de jeu.

Né au Liban et naturalisé français à l’âge de 14 ans, Daniel Jade a toutefois fait honneur à la wild card, nom donné aux invitations délivrées à des joueurs n’ayant pas le classement requis pour participer aux qualifications, que lui a attribuée l'organisation du tournoi.

Avant ce parcours à Roland-Garros, dont le tableau principal débutera ce week-end, il a survolé le circuit junior depuis le début de l'année en glanant notamment trois titres d'affilée en avril dans le sud de la France, au Cap d’Ail, à Beaulieu et à Istres, un « triplé du soleil » jamais réalisé auparavant. De quoi lui permettre de recevoir d'autres wild cards pour participer à plusieurs tournois Challenger, l’antichambre du circuit principal de l’ATP, où il vient plus que jamais de mettre un premier pied dans la porte.

Le Libanais pourra vite rebondir dès les prochains jours au tournoi M25 de Carnac, en Bretagne, avant de se tourner vers la saison sur gazon avec en ligne de mire les qualifications du prochain Grand Chelem de la saison, à Wimbledon.