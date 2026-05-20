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Dernières Infos - Guerre Au Moyen-Orient

L'armée israélienne se dit en « niveau d'alerte maximal » après de nouvelles menaces entre Iran et Etats-Unis


AFP / le 20 mai 2026 à 18h04

Des soldats pleurent le capitaine de l’armée israélienne Maoz Israel Recanati, tué au combat au Liban, lors de ses funérailles à Jerusalem le 17 mai 2026. Photo ilia YEFIMOVICH / AFP

L'armée israélienne a affirmé mercredi être « en niveau d'alerte maximal », après de nouveaux échanges de menaces entre les Etats-Unis et l'Iran.

« Nous avons frappé et affaibli l'Iran et tout l'axe (pro-iranien) de manière systématique, puissante et méthodique. Nous continuerons à agir aussi longtemps que nécessaire, tant sur les fronts proches que lointains », a déclaré le chef de l'armée, le lieutenant-général Eyal Zamir, lors d'une réunion avec des commandants.

« A l'heure actuelle, l'armée est en niveau d'alerte maximal et est préparée à tout développement », a-t-il ajouté, selon un communiqué militaire.

L'armée israélienne a affirmé mercredi être « en niveau d'alerte maximal », après de nouveaux échanges de menaces entre les Etats-Unis et l'Iran.

« Nous avons frappé et affaibli l'Iran et tout l'axe (pro-iranien) de manière systématique, puissante et méthodique. Nous continuerons à agir aussi longtemps que nécessaire, tant sur les fronts proches que lointains », a déclaré le chef de l'armée, le lieutenant-général Eyal Zamir, lors d'une réunion avec des commandants.

« A l'heure actuelle, l'armée est en niveau d'alerte maximal et est préparée à tout développement », a-t-il ajouté, selon un communiqué militaire.

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