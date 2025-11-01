Menu
Politique - Liban

Geagea à Naïm Kassem : Trouvez-nous un médiateur impartial qui contraint Israël d'arrêter ses agressions, et nous vous en serons reconnaissants

Le chef du Hezbollah avait accusé les États-Unis d'être « les instigateurs de l’agression » contre le Liban.

le 01 novembre 2025 à 12h25

Geagea à Naïm Kassem : Trouvez-nous un médiateur impartial qui contraint Israël d'arrêter ses agressions, et nous vous en serons reconnaissants

Le chef des Forces libanaises Samir Geagea. Photo Ani

Le chef des Forces libanaises (FL) Samir Geagea a critiqué samedi sur X les propos du secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem, qui avait accusé les États-Unis la veille de ne pas être un médiateur impartial mais plutôt « les instigateurs de l’agression » contre le Liban.

« Le cheikh Naïm Kassem a déclaré que les États-Unis ne sont pas un médiateur impartial, mais bien le principal instigateur de l'agression. Cheikh Naïm, trouvez-nous un médiateur impartial capable de contraindre Israël à mettre fin à ses agressions contre le Liban et à retirer son armée de notre territoire, et nous vous en serions reconnaissants », a écrit le leader chrétien.

Dans un discours prononcé vendredi, Naïm Kassem avait affirmé que « les États-Unis prétendent agir au Liban pour résoudre le problème, mais ils ne sont pas un médiateur impartial, ils sont plutôt les instigateurs de l'agression et de son expansion ».

Le gouvernement de Beyrouth est sommé par les États-Unis d'avancer plus rapidement sur la question du monopole des armes, après avoir accueilli favorablement en septembre dernier un plan élaboré par l’armée pour désarmer les milices, principalement celle du parti chiite. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu le 27 novembre 2024, les attaques israéliennes se poursuivent au Liban-Sud et dans la Békaa. Le Hezbollah, qui ne riposte pas à ces attaques, refuse toujours de négocier avec le gouvernement le démantèlement de son arsenal tant qu'Israël ne cesse pas ses frappes et son occupation d'au moins six points en territoire libanais.

commentaires (3)

Ce ne sont pas les étudiants affiliés á hezballah et amal qui ont remporté les élections estudiantines dans les universités américaines au Liban? Ces universités sont soutenues par l"instigateur". Qu'est ce qu'il y font? Qu'ils boycottent alors ces universités du grand satan. Que les sympathisants du hezb ne cherchent plus á voyager chez l'ennemi US et ne demandent plus de visas pour y rentrer. Il faut etre conséquent. Est ce qu'il viendra á l'esprit d'un jeune FL d'étudier dans une fac Iranienne?

Moi

13 h 13, le 01 novembre 2025

Commenter Tous les commentaires
Commentaires (3)

  • Ce ne sont pas les étudiants affiliés á hezballah et amal qui ont remporté les élections estudiantines dans les universités américaines au Liban? Ces universités sont soutenues par l"instigateur". Qu'est ce qu'il y font? Qu'ils boycottent alors ces universités du grand satan. Que les sympathisants du hezb ne cherchent plus á voyager chez l'ennemi US et ne demandent plus de visas pour y rentrer. Il faut etre conséquent. Est ce qu'il viendra á l'esprit d'un jeune FL d'étudier dans une fac Iranienne?

    Moi

    13 h 13, le 01 novembre 2025

  • M Samir Geagea ( et tous les autres responsables libanais patriotes et souverains). ne devrait pas se rabaisser et répondre lui-même à ce chef de mercenaires. Qu’il laisse ses équipes, son porte parole, les représentants des FL et assistants répondre à ce type. Lui répondre, directement , c’est se rabaisser à son niveau , M Geagea doit s’adresser aux libanais et non à ces intégristes venant d’un autre monde . Monde d’une mentalité disparue depuis des siècles.

    LE FRANCOPHONE

    12 h 48, le 01 novembre 2025

  • Kassem devrait se taire. . Ça fait un moment qu’il n’arrête pas de montrer sa tronche dans les médias. Il n’a AUCUN titre officiel. Il ne représente pas les libanais. C’est juste un pseudo chef de milice de remplacement et un pion intégriste à la solde de l’Iran. Il devrait ficher la paix aux libanais . Lui ainsi que sa milice mercenaire ( pour ne pas dire plus….) . Bonne journée.

    LE FRANCOPHONE

    12 h 42, le 01 novembre 2025

