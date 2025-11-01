Geagea à Naïm Kassem : Trouvez-nous un médiateur impartial qui contraint Israël d'arrêter ses agressions, et nous vous en serons reconnaissants

Le chef des Forces libanaises (FL) Samir Geagea a critiqué samedi sur X les propos du secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem, qui avait accusé les États-Unis la veille de ne pas être un médiateur impartial mais plutôt « les instigateurs de l’agression » contre le Liban.

« Le cheikh Naïm Kassem a déclaré que les États-Unis ne sont pas un médiateur impartial, mais bien le principal instigateur de l'agression. Cheikh Naïm, trouvez-nous un médiateur impartial capable de contraindre Israël à mettre fin à ses agressions contre le Liban et à retirer son armée de notre territoire, et nous vous en serions reconnaissants », a écrit le leader chrétien.

Dans un discours prononcé vendredi, Naïm Kassem avait affirmé que « les États-Unis prétendent agir au Liban pour résoudre le problème, mais ils ne sont pas un médiateur impartial, ils sont plutôt les instigateurs de l'agression et de son expansion ».

Le gouvernement de Beyrouth est sommé par les États-Unis d'avancer plus rapidement sur la question du monopole des armes, après avoir accueilli favorablement en septembre dernier un plan élaboré par l’armée pour désarmer les milices, principalement celle du parti chiite. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu le 27 novembre 2024, les attaques israéliennes se poursuivent au Liban-Sud et dans la Békaa. Le Hezbollah, qui ne riposte pas à ces attaques, refuse toujours de négocier avec le gouvernement le démantèlement de son arsenal tant qu'Israël ne cesse pas ses frappes et son occupation d'au moins six points en territoire libanais.