Politique - Éclairage

Négociations avec Israël : le Liban fait un pas... sera-t-il suffisant ?

Les pôles du pouvoir sont parvenus à un accord de principe quant à l’élargissement du « mécanisme » de supervision du cessez-le-feu à des figures civiles, selon les informations de « L’OLJ ».

OLJ / Par Mounir RABIH, le 01 novembre 2025 à 00h00

Négociations avec Israël : le Liban fait un pas... sera-t-il suffisant ?

Le président libanais Joseph Aoun recevant l'émissaire américaine Morgan Ortagus, le 28 octobre 2025 à Baabda. Photo présidence

Le Liban étudie ses options pour faire face aux pressions auxquelles il est soumis afin d’éviter une escalade militaire israélienne. Les contacts se poursuivent entre les responsables pour trouver une formule acceptable et permettant d’éviter le pire. Toutefois, les conditions israéliennes ne cessent de se multiplier : chaque fois que le Liban fait un pas en avant, Israël relève la barre. Les discussions se concentrent sur la manière d’entrer dans des négociations directes, ainsi que sur la possibilité d’élever le niveau de représentation ou d’inclure des civils au « mécanisme » de supervision du cessez-le-feu, comme l’avait proposé l’émissaire américaine Morgan Ortagus lors de sa dernière visite. Les pôles du pouvoir sont parvenus à un accord de principe à ce sujet, selon les informations de L’OLJ. La formule que le Liban envisage...
Le Liban étudie ses options pour faire face aux pressions auxquelles il est soumis afin d'éviter une escalade militaire israélienne. Les contacts se poursuivent entre les responsables pour trouver une formule acceptable et permettant d'éviter le pire. Toutefois, les conditions israéliennes ne cessent de se multiplier : chaque fois que le Liban fait un pas en avant, Israël relève la barre. Les discussions se concentrent sur la manière d'entrer dans des négociations directes, ainsi que sur la possibilité d'élever le niveau de représentation ou d'inclure des civils au « mécanisme » de supervision du cessez-le-feu, comme l'avait proposé l'émissaire américaine Morgan Ortagus lors de sa dernière visite. Les pôles du pouvoir sont parvenus à un accord de principe à ce sujet, selon les informations de L'OLJ. La formule que le Liban envisage...
