Les secouristes turcs toujours bloqués par Israël à Rafah


AFP / le 30 octobre 2025 à 11h29

Des camions et des engins de chantier égyptiens alignés du côté égyptien du point de passage de Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza, le 26 octobre 2025. Photo AFP

L'équipe de secouristes turcs dépêchée par Ankara pour participer à la recherche des corps, y compris israéliens, dans les ruines de Gaza attend toujours le feu vert israélien à Rafah, a indiqué jeudi une source au ministère turc de la Défense.

« La mission de l'Afad (l'Agence turque de gestion des catastrophes, ndlr) attend toujours à la frontière. Israël n'a toujours pas délivré d'autorisation », a ajouté cette source estimant que « Israël ne respectait pas toutes les conditions du cessez-le-feu ».

