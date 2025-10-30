Menu
L'aviation israélienne a de nouveau bombardé la bande de Gaza pendant la nuit


« L'OLJ » avec Reuters / le 30 octobre 2025 à 11h03

Un panache de fumée s'élève après une frappe israélienne à Gaza le 29 octobre 2025. Photo Omar Al-Qattaa/AFP

L'aviation israélienne a mené une dizaine de frappes aériennes contre la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza tôt ce jeudi matin, selon les correspondants locaux de la chaîne al-Jazeera. Aucun bilan sur d'éventuelles victimes n'est pour l'instant disponible.

La veille, l'armée israélienne avait pourtant affirmé son « retour à l'accord de cessez-le-feu », après une vague de bombardements meurtriers ayant tué au moins 104 Palestiniens, dont 46 enfants, dans la nuit de mardi à mercredi, à travers l'enclave.

