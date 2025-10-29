L'armée israélienne dit avoir frappé un dépôt d'armes dans le nord de Gaza

L'armée israélienne a affirmé mercredi avoir mené une "frappe ciblée" sur un dépôt d'armes dans le nord de la bande de Gaza, en vue "d'éliminer une menace d'attaque "terroriste".

"Il y a peu de temps, l'armée a effectué une frappe précise dans la région de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, visant une infrastructure terroriste où étaient stockés des armes et des moyens aériens destinés à être utilisés pour mener une attaque terroriste imminente contre les soldats et l'Etat d'Israël", affirme un communiqué militaire.

Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne avait annoncé un retour au cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre dans la bande de Gaza après avoir mené depuis la veille une série de frappes contre "des dizaines" de cibles, en riposte à des tirs qui ont tué un soldat la veille.

acc-emp/mib/vl

