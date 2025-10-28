Menu
Dernières Infos - Gaza

Le Hamas dément avoir attaqué des troupes israéliennes à Gaza


AFP / le 28 octobre 2025 à 21h40

Des enfants observent des combattants du Hamas transportant une civière pour récupérer un corps retrouvé dans un tunnel, dans une zone située au nord de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 28 octobre 2025. Photo Bashar Taleb / AFP

Le Hamas a démenti mardi soir être impliqué dans une attaque contre des soldats israéliens dans la bande de Gaza, après qu'Israël a accusé le mouvement islamiste palestinien d'avoir visé ses troupes.

« Le Hamas affirme n'avoir aucun lien avec la fusillade de Rafah », dans le sud de la bande de Gaza, « et réaffirme son engagement envers l'accord de cessez-le-feu » avec Israël, entré en vigueur le 10 octobre, selon un communiqué.

Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, avait auparavant évoqué une attaque du Hamas contre les troupes israéliennes sans préciser la localisation de l'incident. 

