Cancer du sein et fertilitÃ©Â : prÃ©server lâ€™espoir et crÃ©er la vie

Â« Octobre rose Â» est bien plus quâ€™une campagne de sensibilisation au dÃ©pistage du cancer du sein.

Câ€™est un temps fort de lâ€™annÃ©e oÃ¹ lâ€™on met en lumiÃ¨re les avancÃ©es mÃ©dicales, mais aussi les parcours de femmes marquÃ©s par la force, le courage, le combat et la rÃ©silience.

Au-delÃ de la prÃ©vention, Â« Octobre rose Â» nous invite aussi Ã rÃ©flÃ©chir Ã lâ€™aprÃ¨s, Ã la vie qui continue aprÃ¨s la maladie.

Chaque annÃ©e, des milliers de femmes en Ã¢ge de procrÃ©er se voient diagnostiquer un cancer du sein. Si les progrÃ¨s thÃ©rapeutiques ont considÃ©rablement amÃ©liorÃ© les taux de survie, les traitements â€“ notamment la chimiothÃ©rapie, la radiothÃ©rapie ou lâ€™hormonothÃ©rapie â€“ ne sont pas sans consÃ©quence sur la fertilitÃ©. Pour ces femmes, la lutte ne se limite pas Ã vaincre la maladie, elle englobe aussi la prÃ©servation dâ€™un avenir possible, celui de la maternitÃ©.

Lâ€™important, câ€™est dâ€™en parler Ã temps avec la femme qui a le diagnostic de cancer du sein. Souvent par manque dâ€™information ou parce que lâ€™urgence prend le dessus, ces questions ne sont pas abordÃ©es. Parler de fertilitÃ© dans le contexte dâ€™un cancer peut sembler paradoxal, voire secondaire. Et pourtant, pour beaucoup de patientes, lâ€™idÃ©e de donner la vie aprÃ¨s la maladie reprÃ©sente un moteur, un symbole dâ€™espoir, de renaissance et de projection vers lâ€™avenir, et fait Ã©galement partie du combat. Face Ã cette double Ã©preuve, il est indispensable que le corps mÃ©dical informe et accompagne prÃ©cocement les femmes sur les options de prÃ©servation de la fertilitÃ© (PF) : notamment la congÃ©lation dâ€™ovules (ou ovocytes matures MII) ou la congÃ©lation du tissu ovarien (CTO â€“

moins utilisÃ©e dans le contexte de cancer du sein).

Les progrÃ¨s des traitements permettent aujourdâ€™hui dâ€™atteindre des taux de survie Ã©levÃ©s, mÃªme dans les formes agressives du cancer du sein. Mais la chimiothÃ©rapie, notamment, peut endommager les ovaires et entraÃ®ner une insuffisance ovarienne (mÃ©nopause) prÃ©coce ou une infertilitÃ© permanente. Ce sujet est dâ€™autant plus important que 5-6 % des cancers du sein sont diagnostiquÃ©s chez des femmes de moins de 40 ans, et que moins de 10 % de ces cas sont dâ€™origine hÃ©rÃ©ditaire (SociÃ©tÃ© canadienne du cancer). Pour ces jeunes patientes, souvent sans enfants ou en dÃ©sir de maternitÃ©, le diagnostic sâ€™accompagne dâ€™une immense incertitude face Ã lâ€™avenir.

Heureusement, des solutions existent. La plus utilisÃ©e est la vitrification des ovules â€“ une technique de congÃ©lation ultrarapide des ovules, reconnue depuis 2006 comme mÃ©thode sÃ©curitaire et efficace, selon des publications scientifiques.

Le processus suit plusieurs Ã©tapes : une stimulation ovarienne de 8 Ã 12 jours, avec surveillance hormonale et Ã©chographique ; une ponction des ovules, rÃ©alisÃ©e sous sÃ©dation dans une clinique spÃ©cialisÃ©e en procrÃ©ation mÃ©dicalement assistÃ©e et fÃ©condation in vitro ; la congÃ©lation des ovules matures, en vue dâ€™un usage futur.

Lâ€™objectif est de rÃ©colter entre 8 et 15 ovules matures (en mÃ©taphase II), un nombre optimisÃ© selon lâ€™Ã¢ge et la rÃ©serve ovarienne de la patiente, pour maximiser les chances de grossesse.

Dans la grande majoritÃ© des cas, il est possible de rÃ©aliser ce processus sans retarder la chimiothÃ©rapie. En effet, un dÃ©lai naturel de 2 Ã 6 semaines existe souvent entre la chirurgie mammaire (mastectomie ou tumorectomie) et le dÃ©but de la chimiothÃ©rapie. Ce dÃ©lai peut Ãªtre mis Ã profit pour effectuer la PF.

Toutefois, toute stratÃ©gie de PF ne doit en aucun cas compromettre la sÃ©curitÃ© des patientes, ni altÃ©rer le pronostic du cancer du sein. De plus, la dÃ©cision dâ€™envisager une grossesse future ne peut Ãªtre prise quâ€™aprÃ¨s une rÃ©mission complÃ¨te et avec lâ€™accord prÃ©alable de lâ€™oncologue.

Des protocoles spÃ©cifiques sont utilisÃ©s chez les femmes atteintes dâ€™un cancer du sein, en particulier les formes hormono-sensibles. GrÃ¢ce Ã lâ€™ajout du LÃ©trozole (FEMARA), un inhibiteur de lâ€™aromatase (une enzyme responsable de la synthÃ¨se dâ€™une hormone sexuelle fÃ©minine), les taux dâ€™Å“strogÃ¨nes sont maintenus Ã des niveaux sÃ©curitaires. Des Ã©tudes de suivi jusquâ€™Ã 10 ans confirment que cette stratÃ©gie nâ€™augmente pas le risque de rÃ©cidive de cancer du sein.

Notre Ã©quipe, au Centre de procrÃ©ation assistÃ©e du CHU Sainte-

Justine de lâ€™UniversitÃ© de MontrÃ©al, a rÃ©cemment publiÃ©, en juin 2025 dans la revue Human Reproduction, une Ã©tude Ã©valuant la prÃ©servation de fertilitÃ© chez les femmes jeunes et adolescentes atteintes de cancer.

Les rÃ©sultats sont Ã©loquents : le diagnostic le plus frÃ©quent dans la tranche dâ€™Ã¢ge de 26 Ã 35 ans est le cancer du sein ; le nombre moyen dâ€™ovules matures obtenues aprÃ¨s stimulation ovarienne est de 9,7 ; la durÃ©e moyenne de stimulation ovarienne est de 10,4 jours ; la sÃ©curitÃ© de la procÃ©dure Ã court terme a Ã©tÃ© confirmÃ©e, sans complications majeures.

Ces donnÃ©es renforcent la lÃ©gitimitÃ© de la vitrification des ovules comme outil fiable, rapide et sÃ©curitaire, mÃªme dans un contexte oncologique urgent.

Pour garantir Ã la fois sÃ©curitÃ© mÃ©dicale et soutien Ã©motionnel, la PF doit Ãªtre encadrÃ©e par une Ã©quipe multidisciplinaire spÃ©cialisÃ©e. Cette approche permet une dÃ©cision Ã©clairÃ©e, alignÃ©e avec les objectifs de vie de la patiente. Ce comitÃ© devrait idÃ©alement comprendre : un oncologue, un gynÃ©cologue spÃ©cialiste en endocrinologie de la reproduction et infertilitÃ©, une infirmiÃ¨re clinicienne, un psychologue, un embryologiste et un Ã©thicien clinique.

La PF nâ€™est pas un luxe ou un traitement accessoire. Elle est dÃ©sormais considÃ©rÃ©e comme une composante indispensable et incontournable de la prise en charge des jeunes patientes atteintes dâ€™un cancer du sein. Elle amÃ©liore non seulement la qualitÃ© de vie, mais contribue aussi Ã la reconstruction du projet de vie aprÃ¨s la maladie.

Pouvoir offrir Ã une femme jeune ou une adolescente le choix de prÃ©server sa fertilitÃ©, câ€™est lui redonner du pouvoir sur son avenir. Câ€™est lui dire quâ€™il est possible de guÃ©rir â€“ et de continuer Ã rÃªver. En ce mois dâ€™Â« Octobre rose Â», rappelons que vaincre le cancer du sein, câ€™est aussi protÃ©ger les espoirs et les aspirations de celles qui le combattent. Mais ce combat est aussi Ã©thique et sociÃ©tal. Il interroge le systÃ¨me de soins sur sa capacitÃ© Ã proposer des parcours de santÃ© vÃ©ritablement intÃ©grÃ©s, qui considÃ¨rent la femme dans sa globalitÃ© â€“ patiente, mais aussi potentielle mÃ¨re, citoyenne et actrice de son avenir.

En rÃ©sumÃ©, prÃ©server la fertilitÃ© nâ€™est pas seulement une question biologique, câ€™est une maniÃ¨re de prÃ©server lâ€™espoir. Câ€™est offrir, aprÃ¨s lâ€™Ã©preuve dure et amÃ¨re de la maladie, la chance de crÃ©er la vie.

Pr Ã‰lias M. DAHDOUH,

MD, MSc, FRCSC, REI

CHU Sainte-Justine, MontrÃ©al

Les textes publiÃ©s dans le cadre de la rubrique Â« Courrier Â» nâ€™engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, Â« Lâ€™Orient-Le Jour Â» offre Ã ses lecteurs lâ€™opportunitÃ© dâ€™exprimer leurs idÃ©es, leurs commentaires et leurs rÃ©flexions sur divers sujets, Ã condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes.