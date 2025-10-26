La libération d'Öcalan « cruciale » pour le processus de paix avec Ankara, selon un leader du PKK

La libération du chef emprisonné du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdullah Öcalan, est « cruciale » pour le succès du processus de paix avec la Turquie, a déclaré dimanche à l'AFP un dirigeant du groupe, lors d'une rencontre dans le nord de l'Irak.

La remise en liberté du chef kurde « est cruciale pour que ce processus avance avec une plus grande efficacité », a déclaré ce responsable après l'annonce par le PKK qu'il retirait tous ses combattants de Turquie vers le nord de l'Irak. Avec ce retrait, le PKK cherche à préserver la paix en empêchant des « provocations », a-t-il ajouté.