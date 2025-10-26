Netanyahu affirme n'avoir besoin d'aucun feu vert pour frapper les « ennemis d'Israël », au Liban et à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche n'avoir besoin d'aucun feu vert pour frapper les ennemis d'Israël, qui est un « État indépendant ». Une déclaration faite alors que l'armée israélienne a frappé ces dernières heures, malgré les trêves en vigueur, Gaza et le Liban-Sud mais aussi la Békaa.

« Notre politique de sécurité est entre nos mains », a-t-il assuré lors d'une réunion du cabinet, avant d'ajouter: « Nous répondons à notre discrétion aux attaques, comme nous l'avons vu au Liban et tout récemment à Gaza ».

M. Netanyahu s'exprimait après une semaine au cours de laquelle il a reçu la visite d'une série de hauts responsables américains cherchant à consolider le cessez-le-feu en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre.

Au Liban, malgré un cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à la guerre entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne continue de mener des frappes régulières, affirmant viser le mouvement islamiste pour éviter, selon elle, qu'il ne reconstruise ses infrastructures détruites. Israël continue en outre d'occuper cinq points dans le sud du territoire libanais, alors que l'accord de cessez-le-feu en prévoit son retrait. Le Hezbollah est sorti très affaibli du conflit et les Etats-Unis soumettent le Liban à une intense pression pour que le parti livre ses armes à l'armée, ce qu'il refuse jusqu'à présent.