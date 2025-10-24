Shakespeare en arabe : perdre ses mots pour trouver sa voix

Invitée à l’Université américaine de Beyrouth (AUB), Georgina Van Welie a participé à une lecture et une table ronde autour de « Hob wa harb » (Amour et guerre), son adaptation bilingue de Troïlus et Cressida. Animée par Lucien Bourjeily, codirecteur de l’AUB Theater Initiative, la rencontre a permis d’explorer le processus de création de cette œuvre en gestation, écrite et jouée en arabe et en anglais. Un projet à la croisée des langues et des cultures, qui interroge le pouvoir des mots et les fractures du monde contemporain.De Cambridge au Koweït : une trajectoire hors des sentiers battusComme tout Britannique qui se respecte, Georgina Van Welie a grandi avec Shakespeare. Elle décroche son premier emploi auprès de la Shakespeare Company, qui lui offre une formation des plus extraordinaires. Elle confie...

