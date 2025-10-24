Shakespeare en arabe : perdre ses mots pour trouver sa voix
De passage à l’Université américaine de Beyrouth, la metteuse en scène britannique Georgina Van Welie présente « Hob wa harb », une relecture bilingue et audacieuse de « Troïlus et Cressida », un dialogue avec l’arabe, la guerre et les identités contemporaines.
L'actrice Christy El-Khoury dans le role de Cressida dans "Hob Wa Harb". Photo Georgina Van Welie/Ghareeb Iskander
Invitée à l’Université américaine de Beyrouth (AUB), Georgina Van Welie a participé à une lecture et une table ronde autour de « Hob wa harb » (Amour et guerre), son adaptation bilingue de Troïlus et Cressida. Animée par Lucien Bourjeily, codirecteur de l’AUB Theater Initiative, la rencontre a permis d’explorer le processus de création de cette œuvre en gestation, écrite et jouée en arabe et en anglais. Un projet à la croisée des langues et des cultures, qui interroge le pouvoir des mots et les fractures du monde contemporain.De Cambridge au Koweït : une trajectoire hors des sentiers battusComme tout Britannique qui se respecte, Georgina Van Welie a grandi avec Shakespeare. Elle décroche son premier emploi auprès de la Shakespeare Company, qui lui offre une formation des plus extraordinaires. Elle confie toutefois ne pas avoir su comment...
Invitée à l’Université américaine de Beyrouth (AUB), Georgina Van Welie a participé à une lecture et une table ronde autour de « Hob wa harb » (Amour et guerre), son adaptation bilingue de Troïlus et Cressida. Animée par Lucien Bourjeily, codirecteur de l’AUB Theater Initiative, la rencontre a permis d’explorer le processus de création de cette œuvre en gestation, écrite et jouée en arabe et en anglais. Un projet à la croisée des langues et des cultures, qui interroge le pouvoir des mots et les fractures du monde contemporain.De Cambridge au Koweït : une trajectoire hors des sentiers battusComme tout Britannique qui se respecte, Georgina Van Welie a grandi avec Shakespeare. Elle décroche son premier emploi auprès de la Shakespeare Company, qui lui offre une formation des plus extraordinaires. Elle confie...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.