Culture - Théâtre

Shakespeare en arabe : perdre ses mots pour trouver sa voix

De passage à l’Université américaine de Beyrouth, la metteuse en scène britannique Georgina Van Welie présente « Hob wa harb », une relecture bilingue et audacieuse de « Troïlus et Cressida », un dialogue avec l’arabe, la guerre et les identités contemporaines.

Par Nanette Ziadé-Ritter, le 24 octobre 2025 à 16h01

Shakespeare en arabe : perdre ses mots pour trouver sa voix

L'actrice Christy El-Khoury dans le role de Cressida dans "Hob Wa Harb". Photo Georgina Van Welie/Ghareeb Iskander

Invitée à l’Université américaine de Beyrouth (AUB), Georgina Van Welie a participé à une lecture et une table ronde autour de « Hob wa harb » (Amour et guerre), son adaptation bilingue de Troïlus et Cressida. Animée par Lucien Bourjeily, codirecteur de l’AUB Theater Initiative, la rencontre a permis d’explorer le processus de création de cette œuvre en gestation, écrite et jouée en arabe et en anglais. Un projet à la croisée des langues et des cultures, qui interroge le pouvoir des mots et les fractures du monde contemporain.De Cambridge au Koweït : une trajectoire hors des sentiers battusComme tout Britannique qui se respecte, Georgina Van Welie a grandi avec Shakespeare. Elle décroche son premier emploi auprès de la Shakespeare Company, qui lui offre une formation des plus extraordinaires. Elle confie toutefois ne pas avoir su comment...
Invitée à l'Université américaine de Beyrouth (AUB), Georgina Van Welie a participé à une lecture et une table ronde autour de « Hob wa harb » (Amour et guerre), son adaptation bilingue de Troïlus et Cressida. Animée par Lucien Bourjeily, codirecteur de l'AUB Theater Initiative, la rencontre a permis d'explorer le processus de création de cette œuvre en gestation, écrite et jouée en arabe et en anglais. Un projet à la croisée des langues et des cultures, qui interroge le pouvoir des mots et les fractures du monde contemporain.De Cambridge au Koweït : une trajectoire hors des sentiers battusComme tout Britannique qui se respecte, Georgina Van Welie a grandi avec Shakespeare. Elle décroche son premier emploi auprès de la Shakespeare Company, qui lui offre une formation des plus extraordinaires. Elle confie
