Paris demande la mise en oeuvre urgente de la seconde phase du cessez-le-feu à Gaza, où le Hamas est en train de « reprendre le contrôle » | Direct

JD Vance « très optimiste » sur le maintien du cessez-le-feu à Gaza, avant une réunion avec Netanyahu dans la journée.

Deux nouvelles dépouilles d'otages israéliens ont été rendues par le Hamas et identifiées.

Un combattant du Hezbollah a été tué dans une frappe de drone israélienne sur son scooter au Liban-Sud.