Paris demande la mise en oeuvre urgente de la seconde phase du cessez-le-feu à Gaza, où le Hamas est en train de « reprendre le contrôle » | Direct

Merci d'avoir suivi notre direct, nous nous retrouvons dès demain matin.
Syrie : Détention d'un responsable du pouvoir déchu en charge de la prison de Saydnaya
Les autorités syriennes ont annoncé l'arrestation d'un ancien responsable militaire accusé d'avoir exécuté des détenus dans la tristement célèbre prison de Saydnaya sous le pouvoir déchu de Bachar el-Assad.
Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a indiqué que la branche antiterroriste de la province de Damas avait arrêté le général de division Akram Salloum al-Abdallah, sans préciser la date, le lieu ou les circonstances de son arrestation, rapporte l’AFP.
Ce dernier avait occupé « plusieurs postes, notamment celui de commandant de la police militaire au ministère de la Défense entre 2014 et 2015, sous le régime de l'ancien président », en pleine guerre civile en Syrie, a précisé le ministère. Il était « impliqué dans de graves violations commises contre des détenus à la prison de Saydnaya », au nord de Damas, et était « directement responsable de l'exécution de détenus à la prison de Saydnaya alors qu'il était commandant de la police militaire », selon la même source.
Gaza : Le plan de trêve est insuffisant face au « génocide », selon l'experte de l'ONU Francesca Albanese
L'experte des droits de l'homme de l'ONU, Francesca Albanese, a critiqué mercredi le plan de cessez-le-feu négocié par les États-Unis à Gaza comme étant insuffisant pour répondre au « génocide » du peuple palestinien par les États-Unis et Israël.
Le plan est « absolument inadéquat et il n'est pas conforme au droit international », a déclaré la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Il faudrait un engagement à « mettre fin à l'occupation, mettre fin à l'exploitation des ressources palestiniennes, mettre fin à la colonisation », a-t-elle encore dit à des journalistes, rapporte l’AFP. Les troupes israéliennes contrôlent actuellement près de la moitié du territoire palestinien.
Les discussions ravivées ces derniers mois sur une solution à deux États au conflit israélo-palestinien ont « été un prétexte pour faire semblant d'agir, alors que l'urgence était de discuter... comment arrêter le génocide », a-t-elle encore déclaré.
La Finul souligne que chaque violation de la résolution 1701 menace la stabilité
La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a rappelé dans un communiqué que « chaque violation compte – grande ou petite – car chacune menace les progrès vers une stabilité durable ». « Les Casques bleus surveillent et signalent les violations de la résolution 1701 et collaborent avec l’armée libanaise », ajoute le communiqué. Il souligne que « soutenir le Liban dans l’extension de l’autorité de l’État dans le Sud constitue une étape clé vers l’objectif à long terme de la résolution : un cessez-le-feu permanent et une stabilité durable ».
Cisjordanie : Israël expulse 32 militants étrangers venus pour la récolte des olives
Le ministre israélien de la Justice a indiqué mercredi avoir ordonné l'expulsion de 32 militants étrangers venus assister des Palestiniens à récolter des olives en Cisjordanie occupée, au motif qu'ils avaient enfreint un ordre militaire.
L'ordre d'expulsion signé par le ministre, Yariv Levin, fait suite à une plainte déposée par le président du conseil des colonies du nord de la Cisjordanie, Yossi Dagan, contre les « provocations » d'« anarchistes ».
La récolte des olives est cette année particulièrement violente, avec plusieurs actes de vandalisme et d'attaques de colons israéliens, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les militants étrangers estiment que leur présence est dissuasive contre ce genre d'incidents dans les zones rurales de Cisjordanie.
Douze employés de l'ONU au Yémen ont quitté Sanaa après avoir été détenus par les houthis
Douze employés internationaux de l'ONU au Yémen qui avaient été détenus par les houthis ont quitté mercredi la capitale yéménite Sanaa par les airs, a indiqué l'ONU dans un communiqué.
Ces personnes, dont la destination n'a pas été précisée, font partie d'un groupe de 15 employés onusiens étrangers détenus quelques jours dans le complexe de l'ONU à Sanaa après son envahissement samedi par des rebelles yéménites, qui s'en étaient ensuite retirés.
Les trois autres sont désormais « libres de se déplacer et de voyager », a ajouté mercredi le bureau du secrétaire général de l'ONU dans son communiqué.
Cinq autres employés des Nations unies également détenus, des Yéménites, avaient été libérés plus rapidement, dès le lendemain de l'envahissement.
Le représentant de l'Unicef au Yémen, le Britannique Peter Hawkins, faisaient partie des 15 employés internationaux séquestrés.
CIJ: un responsable palestinien exhorte la communauté internationale à faire appliquer la décision à Israël
Le délégué palestinien à la Cour internationale de justice a exhorté la communauté internationale à veiller à ce qu'Israël se conforme à la décision de la Cour concernant l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza.
« Il est grand temps que la communauté internationale relève le défi, car nous savons [...] qu'Israël ne se pliera pas à cette décision et ne respectera pas les responsabilités qui lui ont été assignées par la Cour », a déclaré Ammar Hijazi aux journalistes présents. « Il incombe donc à [...] la communauté internationale de défendre ces valeurs et d'obliger Israël à se conformer à ces lois », a ajouté M. Hijazi.
Le Parlement israélien adopte en première lecture une proposition de loi déclarant la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée
Des députés israéliens de droite ont voté, lors de sa lecture préliminaire, en faveur d’une proposition de loi visant à appliquer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée, et ce malgré l’opposition du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de son parti, le Likoud, rapporte The Times of Israel, qui qualifie cette manœuvre de « gêne pour le Premier ministre » en pleine visite du vice-président américain JD Vance.
Tous les membres du Likoud, à l’exception d’un seul, ont boycotté le vote. Yuli Edelstein a rompu les rangs pour voter en faveur du texte, déposant un vote décisif qui a permis au projet de loi d’être adopté de justesse, par 25 voix contre 24.
L’adoption de cette proposition intervient alors que l’administration Trump s’est récemment prononcée contre l’annexion du territoire palestinien occupé depuis 1967, au risque de compromettre la pérennité des accords d’Abraham conclus avec plusieurs pays arabes.
La proposition de loi devra encore passer trois lectures supplémentaires pour être définitivement adoptée. Celle-ci a été désormais transmise à la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement pour des délibérations supplémentaires.
La CIJ se prononce sur les obligations d'Israël en matière d'aide à Gaza
La Cour internationale de justice (CIJ) a commencé à rendre son verdict sur les obligations d'Israël envers les agences fournissant une aide humanitaire aux Palestiniens à Gaza, selon al-Jazeera.
Le président de la CIJ, Yuji Iwasawa, a ouvert l'audience publique afin de rendre son « avis consultatif » exposant le devoir d'Israël de faciliter l'aide dans l'enclave côtière.
Gaza : Israël a rendu 30 corps de Palestiniens
Le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, a annoncé que 30 nouvelles dépouilles de Palestiniens ont été restituées à Gaza par Israël par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, portant à 195 le nombre de corps restitués depuis le 10 octobre indique l'AFP.
Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu, négocié sur la base du plan présenté par le président américain Donald Trump, Israël doit remettre les corps de 15 Palestiniens pour chaque Israélien décédé rendu. L'armée israélienne a annoncé le matin avoir identifié deux corps d'otages récupérés la veille à Gaza comme étant ceux de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich. Depuis le 10 octobre, les dépouilles de 15 otages ont été rendues, sur les 28 retenues dans la bande de Gaza.
Le Hamas est en train de « reprendre le contrôle » de Gaza, selon le gouvernement français
Le Hamas est en train de « reprendre le contrôle de Gaza », a déclaré la porte-parole du gouvernement français, en appelant dans ce contexte à une mise en oeuvre « urgente » des mesures de sécurisation et gouvernance du territoire. « Le Hamas reprend le contrôle du territoire, des administrations et mène une campagne de répression contre ses opposants après que les Américains lui ont laissé entendre qu'il aurait un peu de temps pour stabiliser la bande de Gaza », a relevé Maud Bregeon à l'issue du Conseil des ministres. « Dans ce contexte, il est urgent de mettre en œuvre la seconde phase du cessez-le-feu, avec donc les trois priorités (...) humanitaire, sécurité et enfin gouvernance », a-t-elle ajouté.
Le président Emmanuel Macron a estimé mardi que le cessez-le-feu restait « très fragile » et appelé à la réouverture des points d'entrée vers le territoire, « une urgence absolue », pour faire entrer l'aide humanitaire.
Le Hamas affirme avoir infligé « un coup sévère » à un groupe accusé de collaborer avec Israël
Le Hamas a annoncé hier que sa force de sécurité, appelée Radea, avait « infligé un coup sévère » à un groupe armé dans la bande de Gaza, qu’il accuse de collaboration avec Israël, rapporte l’AFP.
Dans un communiqué, le mouvement palestinien a indiqué que sa force Radea avait mené « une opération tôt mardi matin dans le sud de la bande de Gaza, visant la milice du fugitif Yasser Abou Chabab ». Le Hamas a ajouté avoir arrêté « plusieurs membres » du groupe Forces populaires dirigé par Yasser Abou Chabab et saisi « du matériel militaire et des outils utilisés dans leurs activités subversives ».
L’organisation a précisé que l’opération avait été menée « dans le cadre des actions continues de dissuasion contre les repaires de la trahison ». Le Hamas a récemment créé l’unité Radea – un terme qui signifie « dissuasion » – et affirme que sa mission est de « faire régner l’ordre ».
L'aide qui entre à Gaza n'est qu'une « goutte d'eau dans l'océan », dénonce l'Unrwa
L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens Unrwa a affirmé que l'aide qui entre dans la bande de Gaza n'est qu'une « goutte d'eau dans l'océan par rapport aux besoins urgents ».
« Tous les points de passage doivent être ouverts. L'aide doit être acheminée sans restriction », a-t-elle souligné sur X. L'agence a également affirmé « disposer d'environ 6 000 camions chargés de fournitures humanitaires vitales en Jordanie et en Égypte, prêts à entrer dans la bande de Gaza. »
« Les positions maximalistes sur la question palestinienne ne sont plus valables », estime un conseiller diplomatique émirati
Le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a déclaré que les positions maximalistes sur la question palestinienne « ne sont plus valables », soulignant la nécessité d’assurer la sécurité d’Israël parallèlement à la création d’un État palestinien viable.
« Allons-nous continuer avec ce type de positions maximalistes pour aborder la question palestinienne, par exemple de la part de la droite israélienne, qui doit comprendre que ce dossier ne disparaîtra pas ? », a déclaré M. Gargash lors d’un entretien accordé au Reuters NEXT Gulf Summit à Abou Dhabi. « La confrontation directe n’a donné de résultats ni pour les Israéliens ni pour les Palestiniens », a-t-il ajouté. Anwar Gargash a été ministre d’État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis de 2008 à 2021. Acteur clé des accords de normalisation négociés par les États-Unis en 2020 entre Israël, les Émirats arabes unis et plusieurs États arabes, M. Gargash a précisé que toute annexion dans les territoires palestiniens serait considérée comme une « ligne rouge ».
« Nous créons un lendemain incroyable », affirme Netanyahu
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que des idées concernant « le jour d’après » à Gaza avaient été discutées entre lui et le vice-président américain, JD Vance, lors de leur rencontre plus tôt dans la journée.
« Nous sommes simplement en train de créer un lendemain incroyable, avec une vision totalement nouvelle de la manière d’assurer la gouvernance civile, la sécurité, et de déterminer qui pourrait garantir cette sécurité sur place », a-t-il affirmé. « Ce ne sera pas facile, mais je pense que c’est possible… Nous sommes véritablement en train de créer un plan de paix et une infrastructure là où il n’y avait rien, il y a encore une semaine et un jour », a-t-il ajouté. « Cela demandera beaucoup de travail. Et beaucoup d’ingéniosité. »
JD Vance dit que l'accord pour Gaza pourrait permettre à Israël d'autres alliances au Moyen-Orient
Le vice-président américain, JD Vance, a encore affirmé que l'accord de cessez-le-feu à Gaza représentait « une opportunité » pour Israël de renforcer ses liens avec des pays du Moyen-Orient, rapporte l’AFP.
« Je pense que cet accord concernant Gaza », qui a débouché sur un cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, « est un élément essentiel » pour « étendre les Accords d'Abraham, qui ont normalisé les relations entre Israël et certains pays arabes en 2020 », a déclaré JD Vance. Cela pourrait permettre, selon lui, « une structure d'alliance au Moyen-Orient qui perdure, qui résiste, et qui permet aux bonnes personnes de cette région, du monde, de prendre les choses en main ».
J.D. Vance dit que la tâche sera « très difficile » pour désarmer le Hamas
Le vice-président américain, JD Vance, a affirmé depuis Jérusalem que la tâche sera « très difficile » pour désarmer le Hamas dans la bande de Gaza, ainsi que pour reconstruire le territoire palestinien, rapporte l’AFP.
« Nous avons une tâche très, très difficile devant nous, qui est de désarmer le Hamas et de reconstruire Gaza, de rendre la vie meilleure pour les gens de Gaza, mais aussi de s'assurer que le Hamas ne soit plus une menace pour nos amis en Israël », a déclaré JD Vance à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
De nombreux points du plan censé apporter la paix à Gaza, présenté par Donald Trump en septembre restent en suspens, dont la question du désarmement du mouvement palestinien.
J.D. Vance : Israël « n’est pas un État vassal »
S’exprimant aux côtés de Benjamin Netanyahu à Jérusalem-Ouest, le vice-président américain J.D. Vance a rejeté l’idée selon laquelle Israël agirait comme un « État vassal » des États-Unis. « Nous ne voulons pas d’un État client, et ce n’est pas ce qu’est Israël. Nous voulons un partenariat. Nous voulons un allié », a-t-il déclaré. Selon le haut responsable américan, Donald Trump estime qu’Israël peut jouer un rôle de leadership fort dans la région, ce qui permettrait aux États-Unis de se mettre davantage en retrait.
Rubio attendu en Israël aux côtés de Vance, Witkoff et Kushner
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio arrivera en Israël demain jeudi pour une visite de deux jours, rapporte le Times of Israel, citant un responsable américain.
Plusieurs hauts responsables américains se trouvent cette semaine en Israël dans le cadre d’une importante mission diplomatique visant à préserver le cessez-le-feu à Gaza, négocié par l’administration Trump, et à éviter son effondrement. Selon la même source, le voyage de M. Rubio sera officiellement annoncé dans la journée et s’inscrit dans cette démarche pour maintenir la trêve. Le vice-président américain JD Vance ainsi que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont également présents en Israël, où ils tiennent aujourd’hui des réunions de haut niveau. Il s’agira de la quatrième visite de Marco Rubio en Israël depuis son entrée en fonctions en janvier.
La CIJ doit rendre un « avis consultatif » sur les obligations d’Israël concernant l’acheminement de l’aide à Gaza
La plus haute juridiction des Nations unies rendra dans la journée sa décision sur les obligations d’Israël envers les agences humanitaires opérant dans la bande de Gaza, alors que l’État hébreu continue de bloquer l’accès des secours indispensables à l’enclave dévastée.
Les juges de la Cour internationale de justice (CIJ), à La Haye, ont été saisis pour formuler un « avis consultatif » définissant le devoir d’Israël de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza, rapporte l’AFP. L’ONU a demandé à la CIJ de clarifier les obligations d’Israël, en tant que puissance occupante, vis-à-vis des agences onusiennes et d’autres organismes humanitaires, « notamment afin d’assurer et de faciliter la fourniture sans entrave de biens indispensables à la survie » des Palestiniens.
Les juges de la CIJ avaient entendu une semaine de témoignages en avril, provenant de dizaines d’États et d’organisations, dont une grande partie portait sur le statut de l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.
Netanyahu affirme qu’un Israël fort est essentiel aux intérêts américains au Moyen-Orient
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, aux côtés du vice-président américain JD Vance, a déclaré qu’en matière de sécurité d’Israël, « nous faisons ce que nous devons faire ».
« Un Israël fort sert les intérêts de l’Amérique pour stabiliser cette région très instable, et il est impossible de la stabiliser sans un Israël fort », a-t-il affirmé à des journalistes à Jérusalem-Ouest. « Nous prenons nos décisions en fonction de la sécurité d’Israël. Nous prenons des décisions communes, qui, je pense, servent les deux pays, et c’est ce dont nous avons discuté aujourd’hui », a-t-il ajouté.
Liban-Sud : l'armée israélienne dit avoir tué un « commandant » de la force al-Radwan à Aïn Cana
L'armée israélienne a indiqué avoir tué dans la frappe sur Aïn Cana un « commandant » de la force d'élite du Hezbollah al-Radwan, « impliqué dans le transfert d'armes vers le Liban. » Il était également, selon la troupe, chargé de la « planification d'opérations terroristes » contre Israël.
Syrie : affrontements entre forces gouvernementales et jihadistes français
Des affrontements opposent ce matin des forces gouvernementales à des jihadistes français, parmi lesquels Oumar Diaby, alias Omar Omsen, retranchés dans un camp du nord-ouest de la Syrie, ont indiqué à l'AFP une ONG et un jihadiste français.
Les forces de sécurité « ont lancé une vaste opération contre le camp », dans le nord-ouest de la Syrie « pour « arrêter des Français réclamés par leur gouvernement », selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme. Joint par l'AFP, le fils d'Omsen, qui se fait appeler Jibril al-Mouhajer, a affirmé que « les affrontements ont commencé après minuit et se poursuivent ».
Liban-Sud : une bombe sonore larguée sur Naqoura
Un drone israélien a largué une bombe sonore sur le village de Naqoura (Tyr), selon notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah.
La victime de la frappe israélienne sur un scooter à Aïn Cana, au Liban-Sud, était un combattant du Hezbollah
L'annonce a été faite par le parti chiite, qui a indiqué que ses funérailles auront lieu jeudi à 16h.
Le ministère libanais de la Santé a confirmé le bilan d'un tué dans la frappe de drone sur un scooter à Aïn Cana, au Liban-Sud.
Israël : le conseiller à la sécurité nationale annonce avoir été limogé par Netanyahu
Le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, a annoncé hier avoir été limogé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. « Le Premier ministre Netanyahu m'a informé aujourd'hui de son intention de nommer un nouveau chef du Conseil national de sécurité », déclare M. Hanegbi dans un communiqué transmis à l'AFP, ajoutant que son mandat prenait fin par conséquent « aujourd'hui ».
« La terrible défaillance du 7-Octobre, à laquelle je suis partie prenante, doit faire l'objet d'une enquête approfondie afin de s'assurer que les leçons nécessaires seront tirées et afin d'aider à rétablir la confiance ébranlée », a ajouté M. Hanegbi.
Deux ans après l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, le gouvernement Netanyahu n'a toujours pas mis en place de commission d'enquête nationale sur les causes de cet échec sécuritaire. L'opposition l'accuse de tout faire pour empêcher qu'une telle structure voie le jour.
Israël annonce avoir récupéré et identifié les corps des otages Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich
L'armée israélienne a annoncé ce matin avoir identifié deux corps d'otages récupérés à Gaza comme étant ceux de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.
Tamir Adar, 38 ans, est mort lors de l'attaque en Israël du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. Aryeh Zalmanovich (également orthographié Arye Zalmanovitz), 85 ans au moment de sa mort selon l'armée israélienne, était agriculteur de profession et un des fondateurs du kibboutz Nir Oz. Il était apparu en 2023 dans une vidéo du Hamas annonçant qu'il avait fait une crise cardiaque, sans que cela puisse être vérifié. Sa mort avait été confirmée en décembre 2023 par le kibboutz Nir Oz.
JD Vance, en visite en Israël, reste « optimiste » sur le cessez-le-feu à Gaza
Le vice-président américain JD Vance, qui doit rencontrer dans la journée Benjamin Netanyahu, s'est dit « très optimiste » sur le maintien du cessez-le-feu à Gaza, lors d'une visite chez son allié israélien, sur fond de pressions maximales sur le mouvement islamiste palestinien Hamas.
M. Vance a aussi affirmé mardi que les Etats-Unis n'avaient pas fixé de date butoir pour le désarmement du Hamas, prévu par le plan du président américain Donald Trump sur lequel est basé l'accord de cessez-le-feu. Les Etats-Unis et Israël ont accusé le mouvement palestinien de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où des violences meurtrières dimanche ont menacé la trêve. Ce que le Hamas a démenti. Entré en vigueur le 10 octobre, ce cessez-le-feu est le troisième après deux ans de guerre à Gaza.
➡️ Retrouvez ici les explications de Tatiana Krotoff sur les raisons du voyage de M. Vance en Israël.
Liban-Sud : un mort dans une frappe israélienne de drone dans le caza de Nabatiyé
Un homme a été tué ce matin par une frappe de drone israélien, alors qu’il circulait à moto dans le village de Aïn Cana, dans l’Iqlim al-Touffah, caza de Nabatiyé, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. L’attaque, survenue à proximité de l’école publique du village, a semé la panique parmi les élèves présents sur les lieux. Selon les premières informations disponibles, la victime s'appelait Issa Karbalaï et était originaire du village.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et Moyen-Orient, et notamment au Liban, où l'armée israélienne continue de frapper quotidiennement le Sud malgré la trêve. Nous couvrirons également la situation à Gaza et en Israël, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, et alors que le vice-président américain JD Vance doit s'entretenir dans la journée à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
