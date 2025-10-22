Menu
Moyen-Orient - Focus

J.D. Vance en Israël pour mettre la pression sur Netanyahu

Le vice-président américain est arrivé dans l'État hébreu pour une visite de deux jours autour du plan pour Gaza, à commencer par le maintien du cessez-le-feu. 

L'OLJ / Par Tatiana KROTOFF, le 22 octobre 2025 à 00h00

JD Vance et son épouse Usha entament une visite officielle en Israël de deux jours. Nathan Howard/AFP

L’administration américaine a sorti l’artillerie lourde. Précédé de l’envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, le vice-président J.D. Vance est arrivé mardi 21 octobre en Israël pour une visite express de 48 heures. La première depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L’objectif affiché du voyage : empêcher le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de nuire au plan Trump pour Gaza en reprenant une offensive totale contre le Hamas, selon des responsables américains cités par le New York Times. Entré en vigueur le 10 octobre, l’accord de cessez-le-feu, déjà fragile, a vacillé au cours du week-end lorsque deux soldats israéliens ont été tués lors d’une attaque attribuée par l’armée au Hamas, provoquant une violente réponse de l’État hébreu. Une réunion est prévue...
Quelle triste comédie, l'image projetée par l'administration Trump est déplorable, même pathétique par son inanité,. Nethanyahu les promène comme il veut et ne connait que la force brute pour arrrêter d'agresser tou ce qui bouge dans son voisinage. Tant que les USA fourniront des armes, il bombardera.

Joseph ADJADJ

11 h 28, le 22 octobre 2025

