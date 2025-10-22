J.D. Vance en Israël pour mettre la pression sur Netanyahu

L’administration américaine a sorti l’artillerie lourde. Précédé de l’envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, le vice-président J.D. Vance est arrivé mardi 21 octobre en Israël pour une visite express de 48 heures. La première depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L’objectif affiché du voyage : empêcher le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de nuire au plan Trump pour Gaza en reprenant une offensive totale contre le Hamas, selon des responsables américains cités par le New York Times. Entré en vigueur le 10 octobre, l’accord de cessez-le-feu, déjà fragile, a vacillé au cours du week-end lorsque deux soldats israéliens ont été tués lors d’une attaque attribuée par l’armée au Hamas, provoquant une violente réponse...

