Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Rapport

Malgré les « chocs », la croissance s’est accélérée au Moyen-Orient en 2025, révèle le FMI

Pour le directeur régional du Fond, Jihad Azour, l'impact du cessez-le-feu à Gaza sur les perspectives économiques dépendra notamment « du potentiel de reconstruction en Syrie, au Liban, à Gaza, et plus tard en Cisjordanie ».

L'OLJ/AFP / le 21 octobre 2025 à 09h17

Le directeur du FMI pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, Jihad Azour, lors d'une réunion à Washington, le 18 avril 2024. Photo AFP / Mandel NGAN

La croissance s’est accélérée dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord cette année et devrait dépasser les 3%, malgré l'incertitude mondiale et les conflits dans la région, révèle un rapport du FMI publié mardi. 

« Malgré les chocs qu’on a connus, avec les mesures tarifaires, les tensions géopolitiques, les conflits et la volatilité des prix du pétrole, la croissance est plus forte que l'année dernière, non seulement dans un groupe de pays, mais dans l'ensemble de la région », a souligné le directeur du Fond pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, le Libanais Jihad Azour, dans un entretien à l'AFP. 

L’institution a présenté mardi à Dubaï son dernier rapport sur la région, dans lequel elle prévoit une croissance de 3,3% cette année dans la zone MENA, et 3,7% en 2026, soit 0,7 et 0,3 point de plus respectivement que dans ses précédentes prévisions, datant de mai. Le PIB de la région avait augmenté de 2,1% en 2024.

Le potentiel de reconstruction en Syrie, au Liban et à Gaza

Les pays du Golfe ont notamment bénéficié de la hausse de la production pétrolière, qui a compensé la baisse des cours, tandis que d'autres ont bénéficié d’un rebond du tourisme, de l'industrie ou de l’agriculture, a expliqué Jihad Azour, dont le nom était régulièrement cité comme présidentiable pendant la vacance au Liban (2022-2025). « La région a été capable de résister aux chocs géopolitiques majeurs de ces deux dernières années, y compris les pays voisins de la zone de conflit », comme la Jordanie et l'Égypte, a souligné Jihad Azour en parlant de la guerre entre Israël et le Hamas qui a dévasté la bande de Gaza.

Lire aussi

Comment l’unité affichée par les représentants libanais face au FMI s’est disloquée à Washington

Le cessez-le-feu en cours dans le territoire palestinien « est une avancée importante et bienvenue », mais il est encore trop tôt pour savoir si cela pourrait affecter les perspectives économiques de la région. « L'impact dépendra de la manière dont cette stabilité pourrait améliorer le profil de risque global de la région, et du potentiel de reconstruction en Syrie, au Liban, à Gaza, et plus tard en Cisjordanie ». « Mais cela ne fait pas partie du scénario de base à ce stade et il faut attendre de voir comment cela va se développer », a-t-il ajouté. 

Pour l’heure, la priorité est d’évaluer les dégâts à Gaza et les besoins d’urgence et de reconstruction, avec l'aide de l'ONU et la Banque mondiale, a souligné M. Azour. Selon lui, les besoins de financement sont également « immenses » dans d'autres pays affectés par les conflits, comme le Yémen et le Soudan, en raison de la baisse des aides internationales. 

La croissance s’est accélérée dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord cette année et devrait dépasser les 3%, malgré l'incertitude mondiale et les conflits dans la région, révèle un rapport du FMI publié mardi. « Malgré les chocs qu’on a connus, avec les mesures tarifaires, les tensions géopolitiques, les conflits et la volatilité des prix du pétrole, la croissance est plus forte que l'année dernière, non seulement dans un groupe de pays, mais dans l'ensemble de la région », a souligné le directeur du Fond pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, le Libanais Jihad Azour, dans un entretien à l'AFP. L’institution a présenté mardi à Dubaï son dernier rapport sur la région, dans lequel elle prévoit une croissance de 3,3% cette année dans la zone MENA, et 3,7% en 2026, soit...
commentaires (1)

La croissance au moyen orient... je me demande si notre Liban fait toujours partie de cet orient pour croitre et mûrir...

Wlek Sanferlou

15 h 46, le 21 octobre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (1)

  • La croissance au moyen orient... je me demande si notre Liban fait toujours partie de cet orient pour croitre et mûrir...

    Wlek Sanferlou

    15 h 46, le 21 octobre 2025

Retour en haut