Économie - Réformes

Comment l’unité affichée par les représentants libanais face au FMI s’est disloquée à Washington

Plusieurs signaux ont dévoilé la profonde fragilité de l’unité du positionnement de Beyrouth, relançant l’idée qu’une partie du milieu politico-financier « répétait la manœuvre de 2022-2023 ».

OLJ / Par Philippe HAGE BOUTROS, le 20 octobre 2025 à 00h00

Le ministre des Finances, Yassine Jaber (5e en partant de la gauche), et celui de l’Économie, Amer Bsat (4e en partant de la droite), le 13 octobre, lors d’une réunion avec des cadres de la Banque mondiale à Washington. Photo diffusée par le ministère des Finances

Si rien ne la prédestinait à être fructueuse, la participation de plusieurs hauts responsables et élus libanais à Washington aux réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale s’est finalement révélée encore moins productive que prévu pour ceux qui défendent la nécessité pour le Liban de conclure un accord avec le FMI. C’est ce qui ressort des témoignages de deux sources libanaises au fait des discussions. Elles ont rapporté à L’Orient-Le Jour que le front uni affiché le premier jour par la délégation libanaise, menée par le trio formé par le ministre des Finances Yassine Jaber, celui de l’Économie Amer Bsat et le gouverneur de la Banque du Liban Karim Souhaid, s’était disloqué en cours de route. Vendredi, une troisième source proche de la Banque du Liban, contactée par l’agence al-Markazia, a rejeté...
