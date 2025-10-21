Politique - Éclairage
Négociations directes avec Tel-Aviv : l’étau se resserre autour de Beyrouth
« Il n’existe plus de voie diplomatique active », annonce Nabih Berry.
Par Mounir RABIH, le 21 octobre 2025 à 00h00
Ah dernière chose: NAIM KASSEM s'adresse directement à NATANYAHU ( votre autre article). Il s'adresse à lui directement sans s'y adresser indirectement.Pourquoi refuser au liban des négociations directes lorsqu'il s'adresse directement de son côté?? Bizarre non? De mémoire, aucun politicien libanais ne s'est adressé à un premier ministre israélien directement
Puis-je me permettre de poser une simple question que tout un chacun, bon libanais, se pose: L'Egypte et la Jordanie ont un pacte de paix avec Israel. Les Etats du Golfe ont des accords directs avec Israel! Pourquoi faut-il que le Liban, petit pays au passe pacifique, soit plus arabe que les Pays Arabes et persiste a vouloir guerroyer avec Israel ???
Évidemment qu’on peut toujours compter sur Berri pour toujours nous court-circuiter. Son ambiguïté paralyse le pays . N’est-il pas venu le temps pour dépasser certaines considérations archaïques et passer à un plan de paix durable? Du cran Mr le président.
Dès ses premières visites au Liban, Tom le sioniste “d’origine libanaise” ne proférait que des menaces à l’encontre des Libanais pour complaire à Israël. Sans compter ses paroles désobligeantes adressées aux journalistes. Barrack ne déclare pas. Barrack menace .
JOSEPH AOUN seul tergiverse. NAWAF SALAM seul se dresse. Nabih Berry nous *les* presse. Naim Kassem sert la Perse. Constatant notre mollesse, A raison on nous agresse.
DES COMPLEXÉS..Voilà ce que sont les responsables libanais.Y a les "compléxés" d'Israel qui refusent même son existence ( alors que les palestiniens l'ont acceptée et vivent avec ce pays):Ces complexés sont ceux inféodés à l'axe de la guerre et de la destruction: cad Hezbollah et cie.Ces gens ont peur parce qu'ils savent que le point en commun entre les Libanais et Israel:Le rejet du Hezbollah quelque soit sa forme. Et y a les autres compléxés:Les souverainistes qui n'OSENT pas se prononcer de peur d'être accusés de "traitres" (le gag).Ceux là, mêmes, qui ont peur de réclamer "un pays FEDERAL
Quand le chien de mon voisin fait des crottes sur ma pelouse… quand ses enfants fument un joint sur leur terrasse, et que le vent porte ces effluves dans mon jardin… quand il déplace un poteau de sa cloture, quand il se chamaille avec sa femme et que ça nous empêche de dormir, quand… je vais d‘abord lui parler, poliment, mais clairement et directement. Je ne vais pas chez le voisin du bout de la rue pour faire passer un message. Les atermoiements des politiques libanais vont finir par faire couler le navire qui pourrait autrement être sauvé. Yalla ya jame@a, khallSouna ba‘a!
Notre président est la pour défendre nos droits et prendre des décisions pour sauver le pays et nous avec. NON? On se demande seulement ce qu’il attend pour le faire.
Les responsables politiques libanais ont l’art et la manière de se fabriquer un étau duquel il ne peut plus se dépêtrer. Il a assisté à la chute de celui qui l’a mené en enfer et a décidé de rester tributaire du vaincu alors que l’occasion de s’en sortir en agissant vite et sans tergiversations était à sa portée. Qui pour nous expliquer ce masochisme incompréhensible par le commun de mortels que nous sommes? Le chef d’état a été applaudi par tous les patriotes et s’est ravisé pour sauver son pays dans le but de plaire à ceux qui l’ont saccagé. Bizarre non?
que veux Israel ? que veulent les americains ? que veulent les europeens ? que veulent les iraniens ? ......... le Liban ? c'est encore,a ce jour certainement pas lui qui ose vouloir qq chose .
Pas de négociations avant la capitulation du Hezbollah. Sinon ça sera le chaos pour le Liban. Il faut en finir avec les tergiversations et avec le Hezbollah.
En quoi des négociations directes diffèrent des négociations indirectes ? Dans les deux cas si le Liban n’en est pas satisfait il peut y mettre fin. L’essentiel est de parvenir à une paix. Alors faire la petite bouche pour plaire au duo chiite est contre l’intérêt du Liban. Israël a gagné la guerre et si les pressions ne vont pas aboutir, il va la poursuivre jusqu’à terminer le combat…faute de combattants. Sauf erreur le nouveau moyen-orient implique la sécurité définitive pour Israël et ceux qui en doutent payeront le prix. C’est malheureux mais c’est vrai. Fallait pas faire la guerre !
Quand ça lui convient le Hezbollah prône la loi du plus fort, autrement dit il a le monopole de cet argumentaire. Et voilà à présent que l arroseur va être arrosé
Hahaha. Ce sera pareil que les négociations avec le FMI. Un labyrinthe de négociations qui plus est fantasmagoriques menées en sous main par le tandem chiite avec la collaboration du Liban Officiel. Dans 300 ans on sera toujours au point 0 dans un pays en faillite et en ruines.
L'accord du 17 mai 1983 préservait l'essentiel. Le futur accord devra céder tout ce que le 17 mai avait préservé.Mais qu'il se taise donc ce Berri de malheurs !
22 h 42, le 21 octobre 2025