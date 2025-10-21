Négociations directes avec Tel-Aviv : l’étau se resserre autour de Beyrouth

Les déclarations, lundi, de l’émissaire américain Tom Barrack ont marqué un tournant dans la manière dont les États-Unis abordent le dossier libanais. Celle-ci est caractérisée désormais par une plus grande clarté et des messages directs. L’émissaire a révélé tout ce qui était jusqu’alors implicite. Ce qu’a lancé M. Barrack se résume en trois points essentiels : la nécessité pour le Liban d’accélérer le processus de retrait des armes du Hezbollah et d’aborder ce dossier avec plus de sérieux ; entamer des négociations directes avec Israël afin de régler tous les points en suspens, de mettre fin à l’état de guerre et de conclure un accord pour cesser les hostilités ; à défaut, Israël pourrait mener une opération militaire d’envergure contre le Hezbollah. Dans le « meilleur des cas », le...

