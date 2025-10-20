Un avion-cargo quitte la piste à Hong Kong : deux morts

Deux personnes sont mortes lundi à l'aéroport de Hong Kong quand un avion de transport de fret est sorti de la piste à l'atterrissage pour des raisons encore inconnues et a heurté un véhicule au sol avant de s'abîmer en mer.

L'aéroport international de Hong Kong est l'un des plus fréquentés au monde pour le fret aérien et l'accident est l'un des plus graves depuis que la plateforme a commencé à fonctionner en 1998. L'appareil est un Boeing 744, une version du 747, selon le Département de l'aviation civile de Hong Kong.

Le fuselage de l'appareil se trouve en partie sous l'eau, avec son dispositif d'évacuation d'urgence déployé, ont constaté sur place des journalistes de l'AFP. L'avant de l'avion est au-dessus de l'eau près du rivage. La queue de l'appareil est brisée.

L'avion cargo en provenance des Emirats arabes unis « a quitté la piste nord à l'atterrissage et a traversé la clôture avant de s'écraser dans la mer » vers 04H00 (20H00 GMT dimanche), a déclaré Steven Yiu, directeur exécutif des opérations aéroportuaires de l'Autorité aéroportuaire de Hong Kong. « Malheureusement, une voiture de patrouille de sécurité de l'aéroport se trouvait là à ce moment-là. L'avion est entré en collision avec la voiture de patrouille et l'a projetée dans la mer », a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Des plongeurs ont extrait les deux occupants de la voiture à environ cinq mètres du rivage. Les secours ont constaté le décès d'un homme de 30 ans sur place. Un autre, âgé de 41 ans, a succombé après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital. Les quatre personnes à bord de l'avion ont été secourues et transportées à l'hôpital.

Aucun signal d'urgence envoyé

« Les conditions météorologiques et l'état de la piste étaient sûres », a déclaré M. Yiu.

Un schéma produit par les autorités montre l'avion effectuant un virage brusque sur la gauche à mi-piste. L'avion n'a pas envoyé de signal d'urgence et n'a pas répondu aux appels radio de l'aéroport, ont rapporté les autorités. La piste nord de l'aéroport a été temporairement fermée, ont indiqué les autorités. Les deux autres pistes continuent à fonctionner. L'accident ne devrait pas avoir de conséquences sur le trafic, a assuré M. Yiu.

Un porte-parole d'Emirates Airlines a déclaré à l'AFP que l'appareil était « un avion de fret loué avec son équipage et exploité par Act Airlines ». « L'équipage est sain et sauf et il n'y avait pas de cargaison à bord », a-t-il dit. Les services d'investigation spécialisés « vont enquêter activement sur les causes de l'accident », a dit un porte-parole du Bureau de transport et de logistique.

L'aéroport de Hong Kong a commencé à exploiter une troisième piste en novembre dernier. L'agrandissement de la plateforme a coûté 142 milliards de dollars de Hong Kong (18 milliards de dollars) et a nécessité huit ans de travaux. Les promoteurs du projet disent qu'il doit préserver la compétitivité internationale de l'aéroport. Le 747 de Boeing a démocratisé le transport aérien. L'avionneur américain a livré le dernier exemplaire de ce quadriréacteur en 2023, qui a fini par être dépassé par des appareils plus performants et économes en carburant. Il devrait toutefois continuer à voler pendant encore quelques décennies, notamment dans sa version cargo.