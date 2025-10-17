La justice libanaise décide de libérer Hannibal Kadhafi sous caution de 11 millions de dollars

Le juge d'instruction près la cour de justice Zaher Hamadé a décidé, vendredi, de remettre en liberté Hannibal Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, moyennant le versement d'une caution de 11 millions de dollars, a confirmé L'Orient-Le Jour auprès d'un avocat du détenu. M. Kadhafi est aussi sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire. Hannibal Kadhafi, dont l'épouse est Libanaise, avait été arrêté en décembre 2015 au Liban pour « recel d’informations » dans l’affaire de la disparition en Libye en août 1978 de l’imam Moussa Sadr, fondateur du mouvement chiite Amal, et de ses deux compagnons, le journaliste Abbas Badreddine et le cheikh Mohammad Yaacoub.

Inès Harrak, coordinatrice et responsable de la communication de l'équipe de défense de M. Kadhafi, a affirmé à notre publication qu'une demande allait être déposée pour réduire le montant de la caution. « En contrepartie de quoi faut-il verser cette caution ? N'a-t-il pas déjà assez payé en perdant une partie de sa vie en prison » pendant 10 ans, s'est interrogé Mme Harrak, qui est de nationalité tunisienne. Elle souligne encore qu'il a été privé tout ce temps de ses trois enfants, dont deux sont mineurs et se demande comment la caution pourrait être payée alors que M. Kadhafi est sous le coup de sanctions internationales.

« Une dot élevée »

Un des avocats libanais du détenu a de son côté commenté le taux élevé de la caution en citant à L'OLJ un proverbe arabe selon lequel « celui qui ne veut pas marier sa fille exige une dot élevée ». Une façon de dire que lorsque quelqu'un ne veut pas effectuer quelque chose qui lui est demandé, il érige des obstacles.

Le fils de Mouammar Kadhafi avait été enlevé dans la Békaa, le 11 décembre 2015, par un groupe armé dans lequel avait été impliqué le fils du cheikh Mohammad Yaacoub, l'ancien député Hassan Yaacoub, qui avait été détenu pendant sept mois, dans le cadre de l’affaire. Après avoir été relâché par ses kidnappeurs qui l’ont aussitôt livré au service des renseignements des Forces de sécurité intérieure (FSI) dans le Hermel, M. Kadhafi avait été déféré en tant que témoin devant le juge Hamadé, qui avait engagé des poursuites pour diffamation. L'affaire avait connu un nouveau tournant, pour la première fois depuis dix ans, avec l'approbation par la famille Badreddine, partie civile, de la dernière demande de remise en liberté de M. Kadhafi, formulée en juin dernier. Au cours des dernières années de sa détention, régulièrement dénoncée par les groupes de défense des droits humains, Hannibal Kadhafi, qui avait trois ans au moment de la disparition de l'imam Sadr, a été hospitalisé à plusieurs reprises.

C'est la deuxième fois en quelques mois que la justice libanaise réclame une caution aussi élevée, de l'ordre de plusieurs millions de dollars, après celle réclamée pour la libération de l'ex-gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé. Un versement record de 14 millions avait été versé par M. Salamé le 26 septembre. Ce montant avait été revu à la baisse, à partir de 20 millions, après un recours déposé par ses avocats.