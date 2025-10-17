Kadhafi et son clan, que sont-ils devenus ?

Après dix ans de détention au Liban, Hannibal Kadhafi, l'un des fils du dictateur libyen défunt Mouammar Kadhafi, doit être libéré, a décidé vendredi la justice libanaise. Depuis que Mouammar Kadhafi a été renversé en 2011 lors d'un soulèvement populaire, puis tué par des rebelles quelques mois plus tard après plus de 40 ans à la tête de la Libye, son clan s'est éparpillé.

Voici le point sur ses principaux membres.

Hannibal Kadhafi

Hannibal Kadhafi, aujourd'hui âgé de 49 ans, avait été arrêté par les autorités libanaises en décembre 2015 et détenu sans jugement. Le Liban exigeait des informations sur la disparition du dirigeant chiite libanais Moussa Sadr en Libye en 1978, lorsque son père était au pouvoir. La justice libanaise a ordonné vendredi sa libération en échange d'une caution de 11 millions de dollars.

Seif al-Islam Kadhafi

Longtemps présenté comme le successeur potentiel de son père, Seif al-Islam, âgé de 53 ans, s'était forgé une image de modéré et de réformateur. Une réputation qui s'est effondrée quand il a promis des bains de sang au début de la rébellion. Recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, il a été arrêté dans le sud libyen. Longtemps détenu à Zenten, dans l'ouest de la Libye, il a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif avant de bénéficier d'une amnistie. On ne sait pas où il se trouve aujourd'hui. En 2021, il avait déposé sa candidature à la présidentielle, misant sur le soutien des nostalgiques de l'ancien régime. L'élection ne s'est finalement pas tenue.

Aicha Kadhafi et sa mère

La fille du dictateur défunt, qui est avocate, avait fui vers l'Algérie avec sa mère et l'un de ses frères en 2011. Elle est ensuite allée à Oman, où elle a obtenu l'asile politique. La veuve de Mouammar Kadhafi, Safia Farkach, fait aujourd'hui des allers-retours entre l'Egypte et Oman, selon une source proche de la famille.

Saadi Kadhafi

Footballeur à la réputation de playboy, né en 1973, il se trouve en Turquie, selon la même source. Il s'était après la révolution réfugié au Niger et était recherché par les nouvelles autorités libyennes. Il avait promis de retourner en Libye et de conduire la résistance dans des déclarations à une télévision arabe, provoquant l'ire de Tripoli. Le Niger l'avait ensuite placé en résidence surveillée. Extradé vers la Libye, il a été incarcéré puis libéré en septembre 2021 avant de repartir.

Mouatassim Kadhafi

Né en 1975, médecin et militaire de carrière, il avait dirigé le Conseil de sécurité nationale et était le principal concurrent de Seif al-Islam. Capturé vivant comme son père, le 20 octobre 2011 à Syrte, il a connu un sort semblable. Son corps a également été enterré dans un lieu inconnu.

Khamis Kadhafi

Khamis a joué un rôle important dans la répression de la révolte à Benghazi et commandait la dernière base militaire à être tombée à Tripoli. Sa mort a été annoncée en 2011.

Mohamed Kadhafi

Mohamed Kadhafi, fils aîné issu d'un premier mariage, présidait l'organisme des Télécommunications et le Comité national olympique. Il s'est un temps réfugié en Algérie avant de rejoindre Oman.