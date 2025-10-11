Menu
Dernières Infos - Liban

L'armée israélienne frappe Msayleh, près de la résidence de Nabih Berry


L'OLJ / le 11 octobre 2025 à 04h52

L'armée israélienne frappe Msayleh, près de la résidence de Nabih Berry

Frappe israélienne à Msayleh, le 11 octobre 2025. Photo fournie par Mountasser Abdallah.

L’aviation israélienne a mené une série de raids peu avant 4h du matin, à Msayleh, sur la route entre Zahrani et Nabatiyé, au sud de Saïda, tirant une dizaine de missiles sur un site abritant des engins de chantier, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. Les explosions ont été entendues à Saïda, Nabatiyé et dans plusieurs villages du Zahrani, tandis que des flammes s’élevaient du lieu visé.


Selon notre correspondant, les frappes ont fait un mort et un blessé. Des ambulances ont été dépêchées sur place. Les frappes ont eu lieu à quelques centaines de mètres de la résidence du président du Parlement, Nabih Berry, à Msayleh. Les routes reliant Zahrani à Nabatiyé ont été coupées en raison de la dispersion de débris.

Malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 novembre 2024, Israël poursuit ses frappes, affirmant viser des combattants du Hezbollah et ses infrastructures, notamment dans le sud du pays. L’ONU a indiqué de son côté début octobre que 103 civils avaient été tués au Liban depuis le cessez-le-feu.

L'aviation israélienne a mené une série de raids peu avant 4h du matin, à Msayleh, sur la route entre Zahrani et Nabatiyé, au sud de Saïda, tirant une dizaine de missiles sur un site abritant des engins de chantier, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. Les explosions ont été entendues à Saïda, Nabatiyé et dans plusieurs villages du Zahrani, tandis que des flammes s'élevaient du lieu visé.🎥 #Vidéo | L'armée israélienne a mené ce samedi 11 octobre à l'aube une série frappes dans la région de Mysaleh, au Liban-Sud. pic.twitter.com/iQL3b02tJl— L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) October 11, 2025
