L'armée israélienne frappe Msayleh, près de la résidence de Nabih Berry

L’aviation israélienne a mené une série de raids peu avant 4h du matin, à Msayleh, sur la route entre Zahrani et Nabatiyé, au sud de Saïda, tirant une dizaine de missiles sur un site abritant des engins de chantier, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. Les explosions ont été entendues à Saïda, Nabatiyé et dans plusieurs villages du Zahrani, tandis que des flammes s’élevaient du lieu visé.

🎥 #Vidéo | L'armée israélienne a mené ce samedi 11 octobre à l'aube une série frappes dans la région de Mysaleh, au Liban-Sud. pic.twitter.com/iQL3b02tJl — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) October 11, 2025





Selon notre correspondant, les frappes ont fait un mort et un blessé. Des ambulances ont été dépêchées sur place. Les frappes ont eu lieu à quelques centaines de mètres de la résidence du président du Parlement, Nabih Berry, à Msayleh. Les routes reliant Zahrani à Nabatiyé ont été coupées en raison de la dispersion de débris.

Malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 novembre 2024, Israël poursuit ses frappes, affirmant viser des combattants du Hezbollah et ses infrastructures, notamment dans le sud du pays. L’ONU a indiqué de son côté début octobre que 103 civils avaient été tués au Liban depuis le cessez-le-feu.