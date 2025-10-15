Le Hamas dit avoir rendu deux dépouilles d'otages et ne pas avoir accès aux autres

Le Hamas a dit mercredi soir avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder, alors que deux nouveaux cercueils été remis dans la soirée à la Croix Rouge selon l'armée israélienne.

La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, a annoncé avoir « rempli son engagement au titre de l'accord (de cessez-le-feu, ndlr) en remettant tous les prisonniers israéliens vivants dont elle avait la garde, ainsi que les corps auxquels elle a pu avoir accès ». « Quant aux dépouilles restantes, leur récupération et leur extraction nécessitent des efforts considérables et un équipement spécial », dit encore le communiqué.

Peu après, l'armée israélienne a annoncé que deux nouvelles dépouilles d'otages avaient été remises à la Croix-Rouge et étaient acheminées vers l'armée israélienne dans la zone de la bande de Gaza qu'elle contrôle.

La semaine dernière, Israël et le Hamas ont donné leur aval à la première phase du plan du président américain Donald Trump censé mettre un terme à la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023, et qui a depuis ravagé la bande de Gaza.

Aux termes de ce plan, le Hamas doit libérer tous les otages, vivants ou morts, qui avaient été enlevés le 7-Octobre, ainsi que la dépouille d'un soldat tué en 2014 lors d'une précédente guerre à Gaza.

La porte-parole du gouvernement israélien Shosh Bedrosian avait indiqué dimanche qu'un « organisme international », convenu dans le cadre du plan parrainé par les Etats-Unis, aiderait « à localiser les otages (morts) s'ils ne sont pas retrouvés et libérés » lundi.