Moyen-Orient - ECLAIRAGE

La réouverture de Rafah, test du nouveau cessez-le-feu à Gaza

Après plus d’un an de fermeture, le poste frontalier doit rouvrir sous de nouvelles conditions, dans un climat de tensions politiques et d’urgence humanitaire.

Par Dany MOUDALLAL, le 15 octobre 2025 à 18h29

Des camions chargés d’aide humanitaire attendent, du côté égyptien du poste-frontière de Rafah, de pouvoir entrer dans la bande de Gaza tôt le matin du 15 octobre 2025. Photo AFP

En mai 2024, alors que l’armée israélienne menait son offensive dans la bande de Gaza, elle atteignait le poste-frontière de Rafah, seul accès du territoire vers l’Égypte et dernier lien avec le monde extérieur. Depuis, le passage est resté sous contrôle israélien. Plus d’un an plus tard, dans le cadre d’un nouveau cessez-le-feu négocié par Washington, Rafah s’apprête à rouvrir sous la supervision de l’Union européenne, via sa mission d’observation frontalière EUBAM. Israël avait annoncé, mardi, qu’il maintiendrait la fermeture du passage et réduirait de moitié les livraisons d’aide humanitaire pour protester contre le retard du Hamas à restituer les corps de plusieurs otages israéliens. Quelques heures plus tard, après la remise de quatre dépouilles, le gouvernement israélien a affirmé que le passage rouvrirait « bientôt ». Mais la...
