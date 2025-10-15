La réouverture de Rafah, test du nouveau cessez-le-feu à Gaza

En mai 2024, alors que l’armée israélienne menait son offensive dans la bande de Gaza, elle atteignait le poste-frontière de Rafah, seul accès du territoire vers l’Égypte et dernier lien avec le monde extérieur. Depuis, le passage est resté sous contrôle israélien. Plus d’un an plus tard, dans le cadre d’un nouveau cessez-le-feu négocié par Washington, Rafah s’apprête à rouvrir sous la supervision de l’Union européenne, via sa mission d’observation frontalière EUBAM. Israël avait annoncé, mardi, qu’il maintiendrait la fermeture du passage et réduirait de moitié les livraisons d’aide humanitaire pour protester contre le retard du Hamas à restituer les corps de plusieurs otages israéliens. Quelques heures plus tard, après la remise de quatre dépouilles, le gouvernement israélien a affirmé que le...

