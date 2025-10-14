Trêve à Gaza : quel avenir pour la Fondation humanitaire GHF ?

Alors que les convois d’aide humanitaire reprennent la route de Gaza et que les habitants tentent de reconstruire leurs vies brisées, une structure emblématique de l’un des chapitres les plus violents de la guerre est en train de disparaître discrètement. La Fondation humanitaire de Gaza (Gaza Humanitarian Foundation, GHF), créée en mai 2024 sous l’égide des États-Unis et Israël pour coordonner l’aide dans les zones contrôlées par l'armée israélienne, a mis fin à ses opérations, quelques jours seulement après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu négocié par Washington.« L’aide humanitaire afflue désormais, avec des centaines de camions chargés de nourriture, de matériel médical et d’autres fournitures, financés en grande partie par des personnes présentes dans cette salle », avait...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte