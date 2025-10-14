Menu
Moyen-Orient - FOCUS

Trêve à Gaza : quel avenir pour la Fondation humanitaire GHF ?

Au lendemain du cessez-le-feu, la discrète disparition d’une structure d’aide controversée révèle les tensions politiques et humanitaires qui concernent le futur de l’enclave palestinienne.

Par Dany MOUDALLAL, le 15 octobre 2025 à 00h00

Un homme marche avec un carton portant le logo de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) et rempli de morceaux de bois, près d'une clôture qui servait de barrière au « couloir de Netzarim », près de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025, alors que les gens regagnent la ville de Gaza. Eyad Baba/AFP)

Alors que les convois d’aide humanitaire reprennent la route de Gaza et que les habitants tentent de reconstruire leurs vies brisées, une structure emblématique de l’un des chapitres les plus violents de la guerre est en train de disparaître discrètement. La Fondation humanitaire de Gaza (Gaza Humanitarian Foundation, GHF), créée en mai 2024 sous l’égide des États-Unis et Israël pour coordonner l’aide dans les zones contrôlées par l'armée israélienne, a mis fin à ses opérations, quelques jours seulement après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu négocié par Washington.« L’aide humanitaire afflue désormais, avec des centaines de camions chargés de nourriture, de matériel médical et d’autres fournitures, financés en grande partie par des personnes présentes dans cette salle », avait déclaré Donald Trump dimanche, pendant le sommet de...
