Joe Saddi à Zahlé : L’autorité de l’État passe aussi par la suppression des violations liées à l'eau et à l'électricité

Le ministre libanais de l'Énergie et de l'Eau, Joe Saddi, qui s'est rendu samedi à Zahlé et dans la région, a affirmé que la lutte contre les violations sur les réseaux d'eau et d'électricité du pays fait partie des façons dont l'État doit « affirmer son autorité. »

La visite de M. Saddi visait à « écouter toutes les parties au sujet des défis auxquels la région est confrontée, notamment dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’électricité », rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). « L’affirmation de l’autorité de l’État ne passe pas seulement par le monopole des armes, mais aussi par la suppression des violations touchant les biens publics, les réseaux d’eau et d’électricité », a-t-il déclaré dans ce cadre. De nombreux foyers sont branchés illégalement au réseau public ou ne paient pas leurs factures. La direction d'Electricité du Liban (EDL) avait annoncé le 29 septembre le lancement d'une vaste campagne de lutte contre les branchement illégaux et les vols d'électricité sur tout le territoire.

Le ministre a notamment été accueilli dans la ville par les députés des Forces libanaises (FL) Georges Okaïs et Élias Stephan, ainsi que par le nouveau président du conseil municipal de Zahlé, ٍٍSélim Ghazal.

Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Joe Saddi, en visite à Zahlé, dans la Békaa, le samedi 11 octobre 2025. Photo ANI





« Même si l’électricité représente un grand défi, la question de l’eau demeure la plus difficile, surtout face à la sécheresse des puits et aux défis liés aux énergies renouvelables et au développement durable », a affirmé Joe Saddi, ajoutant avoir également discuté du « problème de la pollution, qui figure parmi nos principales préoccupations ». Sur ce dernier point, le ministre a rappelé que le gouvernement travaille « depuis environ un mois sur la pollution du lac Qaraoun, en coopération avec le Conseil du développement et de la reconstruction », expliquant avoir discuté du dossier vendredi « avec l’ambassadeur d’Italie, ainsi qu'avec la Banque du Liban et les bailleurs de fonds ». Il y a deux semaines, le ministre de l’Industrie Joe Issa el-Khoury avait effectué une tournée des industries situées autour du fleuve Litani dans la Békaa, en commençant par le lac Qaraoun, en vue d’inspecter l’état de la pollution industrielle dans le bassin.

Quatre barrages hydrauliques

Le ministre a en outre rendu hommage à Zahlé « qui a toujours été un modèle de réussite, en particulier dans le domaine de l’électricité, où l’expérience de la société Électricité de Zahlé a prouvé sa capacité à gérer et à recouvrer efficacement les factures ». « Zahlé peut ainsi servir d’exemple pour la décentralisation prévue par l’accord de Taëf », a ajouté le ministre proche des FL.

Interrogé sur la question des barrages hydrauliques au Liban, Joe Saddi a répondu qu'il « existe quatre barrages principaux — Balaa, Békaata, Janné et Mseilha — pour lesquels il faut trouver des solutions techniques dans un délai de trois à quatre mois au maximum », des infrastructures dont le travail a soit été mis en suspens, soit qui ne sont pas performantes. « J’ai demandé aux bailleurs internationaux de former un comité d’experts chargé d’émettre des recommandations techniques loin de toute considération politique », a-t-il poursuivi.

Le ministre a évoqué aussi le rôle nouveau de l'Autorité de régulation de l’électricité. « L’autorité de régulation a entamé ses travaux avec la collaboration d’experts internationaux et de la Banque mondiale pour étudier le secteur de la distribution électrique », a-t-il indiqué. Il s'agit de « donner à cette Autorité un rôle actif conformément à la loi, avec le soutien des bailleurs de fonds », a-t-il précisé. L'Autorité de régulation de l’électricité est une institution indépendante chargée, entre autres, de fixer les tarifs et de superviser les contrats avec le secteur privé pour la production et la distribution d’électricité. Bien que le législateur ait stipulé la création d’une Autorité dès 2002 (loi 462), celle-ci n'a été mise en place que le mois dernier. Georges Okaïs a salué une « avancée importante » tout en espérant « en constater bientôt les effets positifs sur le terrain, notamment à Baalbeck, loin du clientélisme, de la corruption et de la mauvaise gestion ».

De son côté, le président du conseil municipal de Zahlé s'est félicité du « modèle unique dans le secteur de l’électricité à travers l’expérience d’Électricité de Zahlé, qui a démontré l’importance du partenariat entre les secteurs public et privé ». Il a appelé le ministre à aider à « financer la station d’épuration des eaux usées, qui constitue un projet vital pour la région ». Le député Élias Stephan a appelé pour sa part l'État à veiller à la propreté des eaux du fleuve Berdawni. « Nous avons nettoyé le fleuve à deux reprises avec nos moyens limités, mais nous ne pouvons pas nous substituer à l’État dans ses missions essentielles », a-t-il enfin souligné.