Joe Saddi à « L’OLJ » : Il n’y a pas de solution magique pour régler le problème d’Électricité au Liban

Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Joe Saddi. Photo fournie par le ministère
Le 10 août, une panne sur le réseau d’EDL a entraîné un black-out dans tout le pays, le premier annoncé par le fournisseur public depuis l’entrée en fonction du gouvernement, avant d'avoir été résolu le 12 août. Cet épisode a néanmoins ravivé les souvenirs de la crise et suscité les critiques de partisans du Courant patriotique libre – qui a eu la mainmise sur le ministère de l’Énergie et de l’Eau pendant plus de 15 ans –, contre l’actuel détenteur du portefeuille, Joe Saddi, nommé sur la quote-part des Forces libanaises. L’ancien consultant spécialisé dans les questions énergétiques et de privatisations revient pour L’OLJ sur sa vision et ses projets à venir pour ce ministère qui, depuis plus de 35 ans, n’a jamais été en mesure de fournir de l'électricité 24h/24h aux Libanais. Que répondez-vous aux critiques contre votre gestion...
