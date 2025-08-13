Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Entretien

Joe Saddi à « L’OLJ » : Il n’y a pas de solution magique pour régler le problème d’Électricité au Liban

Dans un entretien à « L’Orient-Le Jour », le ministre de l’Énergie et de l’Eau annonce notamment une réévaluation des quatre barrages hydrauliques en suspens. 

Propos recueillis par Fouad GEMAYEL, le 13 août 2025 à 00h00,

Joe Saddi à « L’OLJ » : Il n’y a pas de solution magique pour régler le problème d’Électricité au Liban

Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Joe Saddi. Photo fournie par le ministère

Le 10 août, une panne sur le réseau d’EDL a entraîné un black-out dans tout le pays, le premier annoncé par le fournisseur public depuis l’entrée en fonction du gouvernement, avant d'avoir été résolu le 12 août. Cet épisode a néanmoins ravivé les souvenirs de la crise et suscité les critiques de partisans du Courant patriotique libre – qui a eu la mainmise sur le ministère de l’Énergie et de l’Eau pendant plus de 15 ans –, contre l’actuel détenteur du portefeuille, Joe Saddi, nommé sur la quote-part des Forces libanaises. L’ancien consultant spécialisé dans les questions énergétiques et de privatisations revient pour L’OLJ sur sa vision et ses projets à venir pour ce ministère qui, depuis plus de 35 ans, n’a jamais été en mesure de fournir de l'électricité 24h/24h aux Libanais. Que répondez-vous aux critiques contre votre gestion...
Le 10 août, une panne sur le réseau d’EDL a entraîné un black-out dans tout le pays, le premier annoncé par le fournisseur public depuis l’entrée en fonction du gouvernement, avant d'avoir été résolu le 12 août. Cet épisode a néanmoins ravivé les souvenirs de la crise et suscité les critiques de partisans du Courant patriotique libre – qui a eu la mainmise sur le ministère de l’Énergie et de l’Eau pendant plus de 15 ans –, contre l’actuel détenteur du portefeuille, Joe Saddi, nommé sur la quote-part des Forces libanaises. L’ancien consultant spécialisé dans les questions énergétiques et de privatisations revient pour L’OLJ sur sa vision et ses projets à venir pour ce ministère qui, depuis plus de 35 ans, n’a jamais été en mesure de fournir de l'électricité 24h/24h aux...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut