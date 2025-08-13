Joe Saddi à « L’OLJ » : Il n’y a pas de solution magique pour régler le problème d’Électricité au Liban

Le 10 août, une panne sur le réseau d’EDL a entraîné un black-out dans tout le pays, le premier annoncé par le fournisseur public depuis l’entrée en fonction du gouvernement, avant d'avoir été résolu le 12 août. Cet épisode a néanmoins ravivé les souvenirs de la crise et suscité les critiques de partisans du Courant patriotique libre – qui a eu la mainmise sur le ministère de l’Énergie et de l’Eau pendant plus de 15 ans –, contre l’actuel détenteur du portefeuille, Joe Saddi, nommé sur la quote-part des Forces libanaises. L’ancien consultant spécialisé dans les questions énergétiques et de privatisations revient pour L’OLJ sur sa vision et ses projets à venir pour ce ministère qui, depuis plus de 35 ans, n’a jamais été en mesure de fournir de l'électricité 24h/24h aux...

