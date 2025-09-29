Issa el-Khoury : Bientôt un recensement global des industries dans la Békaa

Le ministre de l’Industrie Joe Issa el-Khoury a effectué lundi une tournée des industries situées autour du fleuve du Litani dans la Békaa, en commençant par le lac Qaraoun, en vue d’inspecter l’état de la pollution industrielle dans le bassin, rapporte notre correspondante Sarah Abdallah. Il était accompagné de Sami Alawiyé, directeur de l’Office national du Litani, qui combat depuis des années les sources de pollution du plus grand fleuve du Liban. Au cours de cette tournée, le ministre a réitéré sa détermination à mettre de l’ordre dans le paysage industriel de la Békaa et à « appliquer strictement les règles de conformité avec les normes environnementales ».

Le fleuve Litani s’étend de Baalbeck (Békaa nord) jusqu’au Liban-Sud, en passant par de nombreuses régions dans la Békaa centrale. C’est là que se concentrent les industries, dont une bonne majorité a longtemps rejeté ses eaux usées industrielles dans le fleuve sans contrôle efficace. M. Alawiyé a présenté de nombreuses plaintes contre des industries depuis sa nomination à ce poste, mais il a de nouveau rappelé lundi qu’il ne s’agit là que d’une des sources de pollution, puisque « plus de 40 millions de m3 d’eaux usées municipales continuent d’être déversés chaque année dans le fleuve, venant de divers villages de la Békaa ». Ce qui a fait de ce cours d’eau un synonyme de pollution au cours des dernières décennies.

Déterminer où sont les usines illégales

Le ministre de l’Industrie a cependant mis l’accent sur les progrès effectués et les mesures devant être prises. « Nous effectuons cette tournée pour nous assurer que les industries respectent leurs engagements environnementaux », a-t-il dit, rappelant que le rôle du comité conjoint entre le ministère et l’Office du Litani est de superviser les mesures prises dans ces usines. Il a rendu hommage à l’action de ce comité qui a permis récemment de fermer une usine illégale dans la Békaa.

M. Issa el-Khoury a également promis « un recensement industriel imminent et global, avec l’aide de l’Office du Litani et de l’armée, qui permettra de déterminer quelles sont les usines illégales et contrevenantes ». Il a souligné que des avertissements seront adressées à ces industries et qu’elles seront fermées si elle ne se conforment pas aux directives dans un délai donné.





Des stations d’épuration reprennent du service

Pour sa part, M. Alawiyé a salué les efforts du comité conjoint qui a pris avec succès des mesures visant à préserver l’environnement tout en considérant les intérêts des industriels. Il a rendu hommage « à l’engagement environnemental des ministères, avec la fin de l’ère des calculs électoraux et l’avènement de celui de l’institutionnalisation, qui donnera une autre ampleur à l’essor industriel dans la Békaa ».

M. Alawiyé a déploré cependant que « le Litani reste pollué », mais il a souligné certains progrès grâce aux efforts des ministères qui ont permis un regain d’activité dans certaines des grandes stations d’épuration des eaux usées, notamment celles de Jeb Jennine et de Zahlé. Avec la crise économique et la difficulté d'accès aux carburants et aux financements, plusieurs de ces stations étaient à l'arrêt dans tout le pays. « Les taux des sédiments pollués et de bactéries sont en recul, mais cela ne veut pas dire que le problème est résolu, seulement que nous sommes sur la bonne voie », a-t-il conclu.