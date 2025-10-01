Six ans après la crise, le FMI se heurte toujours à l’opacité des comptes publics libanais

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Six ans après le déclenchement de la crise financière et bancaire, les partenaires du Liban, Fonds monétaire international en tête, attendent toujours que les réformes promises soient mises en œuvre, avec une patience qui semble de moins en moins sans limites. Si la loi sur le secret bancaire a connu une nouvelle révision, et que le dossier de la résolution bancaire et de la répartition des pertes subit de nouveaux retards, la remise en ordre des finances publiques fait aussi partie des défis sans cesse ajournés. Minées par des déficits accumulés pendant trois décennies et financés par l’endettement, elles ont atteint un point de non-retour en mars 2020, lorsque le pays a annoncé le défaut de paiement sur ses eurobonds. Depuis, les gouvernements se succèdent sans inscrire ces charges dans les lois de finances, jusqu’au projet de budget...

Six ans après le déclenchement de la crise financière et bancaire, les partenaires du Liban, Fonds monétaire international en tête, attendent toujours que les réformes promises soient mises en œuvre, avec une patience qui semble de moins en moins sans limites. Si la loi sur le secret bancaire a connu une nouvelle révision, et que le dossier de la résolution bancaire et de la répartition des pertes subit de nouveaux retards, la remise en ordre des finances publiques fait aussi partie des défis sans cesse ajournés. Minées par des déficits accumulés pendant trois décennies et financés par l’endettement, elles ont atteint un point de non-retour en mars 2020, lorsque le pays a annoncé le défaut de paiement sur ses eurobonds. Depuis, les gouvernements se succèdent sans inscrire ces charges dans les lois de finances,...

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte