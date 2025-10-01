Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Commentaire

Six ans après la crise, le FMI se heurte toujours à l’opacité des comptes publics libanais

Le Fonds insiste notamment sur l’enregistrement complet et transparent de l’ensemble des dépenses attendues, y compris celles financées par des bailleurs extérieurs.

Par Mounir YOUNES, le 01 octobre 2025 à 15h57

Six ans après la crise, le FMI se heurte toujours à l’opacité des comptes publics libanais

Le président de la République, Joseph Aoun, recevant une délégation du FMI au palais de Baabda. Photo d'archives ANI

Six ans après le déclenchement de la crise financière et bancaire, les partenaires du Liban, Fonds monétaire international en tête, attendent toujours que les réformes promises soient mises en œuvre, avec une patience qui semble de moins en moins sans limites. Si la loi sur le secret bancaire a connu une nouvelle révision, et que le dossier de la résolution bancaire et de la répartition des pertes subit de nouveaux retards, la remise en ordre des finances publiques fait aussi partie des défis sans cesse ajournés. Minées par des déficits accumulés pendant trois décennies et financés par l’endettement, elles ont atteint un point de non-retour en mars 2020, lorsque le pays a annoncé le défaut de paiement sur ses eurobonds. Depuis, les gouvernements se succèdent sans inscrire ces charges dans les lois de finances, jusqu’au projet de budget...
Six ans après le déclenchement de la crise financière et bancaire, les partenaires du Liban, Fonds monétaire international en tête, attendent toujours que les réformes promises soient mises en œuvre, avec une patience qui semble de moins en moins sans limites. Si la loi sur le secret bancaire a connu une nouvelle révision, et que le dossier de la résolution bancaire et de la répartition des pertes subit de nouveaux retards, la remise en ordre des finances publiques fait aussi partie des défis sans cesse ajournés. Minées par des déficits accumulés pendant trois décennies et financés par l’endettement, elles ont atteint un point de non-retour en mars 2020, lorsque le pays a annoncé le défaut de paiement sur ses eurobonds. Depuis, les gouvernements se succèdent sans inscrire ces charges dans les lois de finances,...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut