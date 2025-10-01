Six ans après la crise, le FMI se heurte toujours à l’opacité des comptes publics libanais

Le président de la République, Joseph Aoun, recevant une délégation du FMI au palais de Baabda. Photo d'archives ANI
Six ans après le déclenchement de la crise financière et bancaire, les partenaires du Liban, Fonds monétaire international en tête, attendent toujours que les réformes promises soient mises en œuvre, avec une patience qui semble de moins en moins sans limites. Si la loi sur le secret bancaire a connu une nouvelle révision, et que le dossier de la résolution bancaire et de la répartition des pertes subit de nouveaux retards, la remise en ordre des finances publiques fait aussi partie des défis sans cesse ajournés. Minées par des déficits accumulés pendant trois décennies et financés par l’endettement, elles ont atteint un point de non-retour en mars 2020, lorsque le pays a annoncé le défaut de paiement sur ses eurobonds. Depuis, les gouvernements se succèdent sans inscrire ces charges dans les lois de finances, jusqu’au projet de budget...
