Aoun et la Première dame au chevet d'Amani Bazzi, survivante du « massacre de Bint Jbeil »

Le président libanais, Joseph Aoun, et la Première dame, Nehmat Aoun, se sont rendus vendredi matin au chevet d'Amani Bazzi Charara, la mère de famille rescapée d'une frappe israélienne sur une voiture au Liban-Sud, le 21 septembre, qui avait coûté la vie à trois de ses enfants, Céline, Hadi et Célia, et à son mari Chadi. Mme Bazzi Charara s'en était sortie avec une autre de ses filles, Acil, mais les deux sont grièvement blessées et toujours hospitalisées à Beyrouth.

M. et Mme Aoun lui a rendu visite à l'hôpital de l'Université américaine de Beyrouth (AUBMC), où ils ont entendu un compte rendu de l'état de santé des deux survivantes du « massacre de Bint Jbeil ». La fillette blessée est toujours en soins intensifs, selon le compte X de la présidence. S'entretenant ensuite avec Mme Bazzi Charara, le chef de l'État a affirmé que « tous les Libanais sont à ses côtés dans cette épreuve » et salué « sa force et sa résilience face à la tragédie ».

عاد الرئيس جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، صباح اليوم الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج على اثر إصابتها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل في 21 أيلول الماضي، وأدت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها صبحي… pic.twitter.com/g1rn4ypD1W — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 10, 2025

La frappe israélienne à Bint Jbeil avait également tué un homme qui se trouvait à moto près de la voiture visée, un proche de la famille.

M. Aoun avait déjà transmis, le 23 septembre, par l'intermédiaire du ministre de l'Information Paul Morcos, ses « pensées » à Mme Bazzi Charara, alors qu'il se trouvait à New York. M. Morcos était venu au chevet de Mme Charara avec son collègue du ministère de la Santé, Rakan Nassereddine.

La visite de M. Aoun auprès d'Amani Bazzi Charara a eu lieu alors que le président du Parlement libanais, Nabih Berry, avait reproché jeudi soir au gouvernement de se désintéresser complètement des habitants du Liban-Sud, ce à quoi le Premier ministre, Nawaf Salam, avait riposté en rappelant une partie des décisions prises par l'exécutif pour le Sud.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah en novembre 2024, l'armée israélienne poursuit ses frappes et tirs contre le Liban, principalement le Sud. Des centaines de personnes ont été tuées dans ces attaques, parmi lesquelles plus de 100 civils, selon un décompte de l'ONU publié le 1e octobre.