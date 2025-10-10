Le gouvernement israélien a approuvé l'accord sur Gaza ; Chaïbani attendu à Beyrouth | Direct

L'Allemagne va fournir 34 millions de dollars d'aide humanitaire immédiate à Gaza
Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé que l’Allemagne allait fournir 29 millions d’euros (34 millions de dollars) d’aide humanitaire immédiate à Gaza, au lendemain de la ratification par Israël de la première phase de l'accord de paix avec le Hamas.
« Nous apportons 29 millions d’euros d’aide humanitaire. Avec l’Égypte, nous inviterons à une conférence sur la reconstruction de Gaza », a indiqué M. Merz sur X, ajoutant que l’Allemagne assumerait ses responsabilités dans le processus de paix proposé par le président américain Donald Trump.
Négociations sur Gaza : la Russie reporte un sommet avec la Ligue arabe à Moscou
La Russie a annoncé le report sine die d'un sommet avec la Ligue arabe initialement prévu la semaine prochaine à Moscou, en raison de l'implication de plusieurs dirigeants arabes dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.
L'annonce a été faite hier soir par le Kremlin à l'issue d'une conversation téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre irakien Mohamed Chia el-Soudani, dont le pays assure la présidence tournante du sommet de la Ligue arabe. MM. Poutine et Soudani ont convenu « qu'il serait difficile pour plusieurs dirigeants de pays arabes de se rendre en personne à Moscou » en raison du « début de la phase active de la mise en œuvre du plan du président américain Donald Trump » sur Gaza, a expliqué le Kremlin dans un communiqué. « Pour cette raison, il a été jugé opportun de reporter le sommet russo-arabe à une date ultérieure », qui doit encore être arrêtée.
Nouvelles sanctions américaines contre des milices et personnalités pro-Iran en Irak
Le gouvernement américain a annoncé hier soir une série de sanctions ciblant des milices et personnalités irakiennes accusées d'être proches de Téhéran et de l'aider à « éviter les sanctions américaines, faire de la contrebande d'armes et développer la corruption en Irak ».
Selon un communiqué du département du Trésor, ces « groupes soutenus par l'Iran », en plus d'être responsables de la mort d'Américains « affaiblissent volontairement l'économie irakienne, font main basse sur les ressources via le trafic d'influence et la corruption, et réduisent la possibilité de créer un gouvernement irakien fonctionnel qui rendrait la région plus sûre ».
Parmi les cibles de ces sanctions, figure le puissant groupe des Brigades du Hezbollah (Kataeb Hezbollah), considéré par Washington comme une organisation terroriste, le président du Comité national olympique d'Irak, Aqeel Muftin, et son frère Ali, accusés tous deux d'avoir des « relations proches avec des responsables des renseignements des gardiens de la révolution » et dont l'établissement bancaire qu'ils possèdent est accusé de blanchir l'argent iranien. Les sanctions concernent des banques irakiennes et un conglomérat industriel.
Plan de paix : Trump assure que « personne ne sera contraint à partir » de Gaza
Le président américain Donald Trump a assuré hier soir que « personne ne serait contraint à partir » de Gaza, répétant une promesse contenue dans son « plan de paix ».
« Personne ne sera forcé de partir. Non, c'est même le contraire », a-t-il dit dans le Bureau ovale, où il recevait le président finlandais Alexander Stubb.
Liban-Syrie : Chaïbani attendu à Beyrouth
Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaïbani, doit arriver dans les prochaines heures à Beyrouth, pour la première visite d'un membre du gouvernement des nouvelles autorités syriennes au Liban depuis la chute de Bachar el-Assad, en décembre dernier. M. Chaïbani s'entretiendra avec les responsables libanais, et les discussions devraient principalement tourner autour du dossier des détenus syriens au Liban, dont Damas veut la libération.
Liban-Sud : une maison dynamitée par l'armée israélienne à Aïta el-Chaab
Au Liban-Sud, vers 3h, une patrouille de l'armée israélienne s'est infiltrée sur un kilomètre environ dans le village de Aïta el-Chaab (Bint Jbeil) et y a dynamité une maison, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah.
Gaza : des frappes israéliennes signalées à Khan Younès, un soldat israélien tué dans le Nord
Malgré cet accord, l'armée israélienne a continué de mener des bombardements sur l'enclave, dévastée par plus de deux ans de guerre. À l'aube aujourd'hui, des frappes aériennes et tirs d'artillerie ont été signalés sur Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, rapporte l'agence palestinienne Wafa. Une attaque depuis un hélicoptère de l'armée israélienne avait notamment touché la veille l'est de Gaza-Ville.
L'armée israélienne a de son côté rapporté la mort d'un de ses réservistes, « abattu par un tir de sniper » dans le nord de la bande de Gaza.
Le gouvernement israélien a approuvé l'accord sur Gaza
Le gouvernement israélien a indiqué tôt vendredi avoir approuvé la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages après de fortes pressions du président américain, Donald Trump, pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. « Le gouvernement vient d'approuver le cadre pour la libération de tous les otages - qu'ils soient vivants ou décédés », indique le bureau du gouvernement cité par l'AFP, permettant ainsi l'entrée en vigueur de l'accord.
Cet accord conclu la nuit précédente en Egypte s'intègre dans un plan de paix en 20 points pour Gaza annoncé le 29 septembre par M. Trump, après deux ans d'une guerre dévastatrice.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et Moyen-Orient, au lendemain de l'annonce d'un accord sur la première phase du plan de paix de Donald Trump pour mettre un terme à la guerre de Gaza.
Nous suivrons également dans ce direct la visite attendue à Beyrouth du chef de la diplomatie syrienne, Assaad Chaïbani, première tournée au Liban d'un ministre syrien depuis la chute du régime Assad, le 8 décembre 2024, ainsi que les développements dans la région.
