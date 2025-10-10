Le gouvernement israélien a approuvé l'accord sur Gaza ; Chaïbani attendu à Beyrouth | Direct

Nouvelles sanctions américaines contre des milices et personnalités pro-Iran en Irak

Le gouvernement américain a annoncé hier soir une série de sanctions ciblant des milices et personnalités irakiennes accusées d'être proches de Téhéran et de l'aider à « éviter les sanctions américaines, faire de la contrebande d'armes et développer la corruption en Irak ».

Selon un communiqué du département du Trésor, ces « groupes soutenus par l'Iran », en plus d'être responsables de la mort d'Américains « affaiblissent volontairement l'économie irakienne, font main basse sur les ressources via le trafic d'influence et la corruption, et réduisent la possibilité de créer un gouvernement irakien fonctionnel qui rendrait la région plus sûre ».

Parmi les cibles de ces sanctions, figure le puissant groupe des Brigades du Hezbollah (Kataeb Hezbollah), considéré par Washington comme une organisation terroriste, le président du Comité national olympique d'Irak, Aqeel Muftin, et son frère Ali, accusés tous deux d'avoir des « relations proches avec des responsables des renseignements des gardiens de la révolution » et dont l'établissement bancaire qu'ils possèdent est accusé de blanchir l'argent iranien. Les sanctions concernent des banques irakiennes et un conglomérat industriel.

