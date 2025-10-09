Exclusif : les dessous de la visite d’Assaad el-Chaïbani vendredi à Beyrouth

Repoussée à plusieurs reprises et entourée de nombreuses interrogations, la première visite du ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaïbani, à Beyrouth aura finalement lieu vendredi. Certes, ce déplacement a été précédé de visites de délégations des ministères syriens des Affaires étrangères et de la Justice afin d’examiner les moyens d’améliorer et de développer les relations entre les deux pays. Mais sa concrétisation revêt une signification importante. Pour Damas, l’enjeu principal pour entamer un processus de normalisation reste la clôture du dossier des détenus syriens dans les prisons libanaises. Chaïbani aurait préféré venir une fois ce dossier réglé et les détenus libérés, mais après des discussions continues entre les comités concernés, Damas a réalisé que la question...

