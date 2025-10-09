Exclusif : les dessous de la visite d’Assaad el-Chaïbani vendredi à Beyrouth
« Il existe une opportunité réelle de restaurer les relations bilatérales en dépassant les rancœurs du passé », commente pour « L’OLJ » le conseiller du président Ahmad el-Chareh, à la veille de l’arrivée du chef de la diplomatie.
Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaïbani, s’exprimant lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée au Moyen-Orient, au siège des Nations unies à New York, le 25 avril 2025. Angela Weiss/AFP
Repoussée à plusieurs reprises et entourée de nombreuses interrogations, la première visite du ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaïbani, à Beyrouth aura finalement lieu vendredi. Certes, ce déplacement a été précédé de visites de délégations des ministères syriens des Affaires étrangères et de la Justice afin d’examiner les moyens d’améliorer et de développer les relations entre les deux pays. Mais sa concrétisation revêt une signification importante. Pour Damas, l’enjeu principal pour entamer un processus de normalisation reste la clôture du dossier des détenus syriens dans les prisons libanaises. Chaïbani aurait préféré venir une fois ce dossier réglé et les détenus libérés, mais après des discussions continues entre les comités concernés, Damas a réalisé que la question nécessitait plus de temps que prévu. D’autant...
