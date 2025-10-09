Cessez-le-feu à Gaza : qui a gagné, qui a perdu

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « Je suis très fier d’annoncer qu’Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix », a annoncé mercredi le président américain Donald Trump sur son compte Truth social. Depuis, chaque camp ne cesse d’insister sur ses victoires et se félicite d’un deal à son avantage. L’Orient-Le Jour fait le point. Trump architecte de la paix Du bras de fer entre le Hamas et Israël, c’est en premier lieu l’arbitre qui en sort gagnant. En parvenant à faire signer son plan de paix aux deux belligérants, le président Trump s’impose comme le principal architecte de la paix et décroche sa plus grande victoire en la matière. « C’est une GRANDE journée pour le monde arabe et musulman, pour Israël, pour tous les pays voisins et pour les États-Unis d’Amérique », a affirmé le locataire de la Maison-Blanche, alors qu’il affiche...

