Cessez-le-feu à Gaza : qui a gagné, qui a perdu

Un véhicule blindé militaire israélien roule le long de la frontière entre Israël et Gaza, le 9 octobre 2025. Ahmad Gharabli/AFP
« Je suis très fier d’annoncer qu’Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix », a annoncé mercredi le président américain Donald Trump sur son compte Truth social. Depuis, chaque camp ne cesse d’insister sur ses victoires et se félicite d’un deal à son avantage. L’Orient-Le Jour fait le point. Trump architecte de la paix Du bras de fer entre le Hamas et Israël, c’est en premier lieu l’arbitre qui en sort gagnant. En parvenant à faire signer son plan de paix aux deux belligérants, le président Trump s’impose comme le principal architecte de la paix et décroche sa plus grande victoire en la matière. « C’est une GRANDE journée pour le monde arabe et musulman, pour Israël, pour tous les pays voisins et pour les États-Unis d’Amérique », a affirmé le locataire de la Maison-Blanche, alors qu’il affiche...
