Le gouvernement libanais signe le décret accordant une licence de deux ans à Starlink

Le Conseil des ministres a signé mardi 8 octobre un décret accordant officiellement à Starlink une licence de deux ans pour fournir des services de distribution internet à travers le Liban via les satellites opérés par SpaceX, la société d’Elon Musk.

Le gouvernement libanais avait approuvé la demande de Starlink d’opérer au Liban le 11 septembre, à l’issue de six mois de négociations avec l’entreprise, qui a depuis ouvert des bureaux locaux.

Quelque 25 % des revenus bruts des abonnés

Selon le décret, que L’OLJ a pu consulter, la licence « ne confère à la société aucun droit exclusif et n’empêche pas l’octroi de licences similaires à d’autres », ce qui signifie que Starlink ne détiendra pas de monopole sur les services internet par satellite au Liban.

En juillet, le Premier ministre Nawaf Salam a reçu une délégation du groupe français Eutelsat, également spécialisé dans les services internet par satellite. Les discussions avec Eutelsat n’ont pour l’heure abouti à aucun accord, « mais restent ouvertes », a indiqué à L’Orient-Le Jour une source proche du dossier.

Starlink devra verser au ministère des Télécommunications des frais annuels fixes de 25 000 dollars, payés d’avance pour deux ans, en plus de 25 % de ses revenus bruts provenant des abonnements. Cette part devra être réglée tous les trois mois, « dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période concernée », précise le décret.

En expliquant la logique de cette décision, les responsables ont indiqué qu’elle s’inscrivait dans les objectifs stratégiques du ministère des Télécommunications, « qui visent à moderniser l’infrastructure des télécommunications au Liban, à renforcer la sécurité numérique et à garantir la disponibilité de services internet fiables et de haute qualité ».

Le décret précise que cette décision devrait permettre une amélioration notable de la connectivité internet à travers le pays, assurant la continuité du service même en cas de coupures d’électricité, de conflits ou d’autres perturbations. Elle vise également à augmenter les revenus de l’État grâce à un mécanisme de partage des recettes établi entre le gouvernement et le fournisseur de services.

L’accès aux services de Starlink sera dans un premier temps limité aux entreprises, avec des abonnements à partir de 100 dollars par mois, selon le ministère des Télécommunications.